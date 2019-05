Ingresos de gestores de patrimonio aumentan a récord en 2018

Por Lananh Nguyen

Los gestores de patrimonio en América del Norte aumentaron los ingresos a un récord el año pasado, pese a que el valor de los activos que gestionan se desplomaron.

El ingreso medio por asesor financiero aumentó casi un 6 por ciento a US$ 694,000 en 2018 desde los US$ 655,000 en 2017, según un informe de Price Metrix, un negocio de McKinsey & Co.. La cifra contrasta con los activos medios por asesor, que cayeron un 7% a US$ 99 millones.

Para los administradores de patrimonio en América del Norte, "2018 fue un año excelente", dijo Price Metrix en el informe. “Profundizaron las relaciones con clientes existentes, añadieron más clientes nuevos, aumentaron los ingresos a pesar de la inestabilidad emergente en el desempeño del mercado".

Los asesores financieros también quieren generar negocio entre la llamada próxima generación, o aquellos nacidos después de 1965, que ahora representan el 21% de los clientes. La media de activos de este grupo creció un 6.1% entre 2015 y 2018, frente al 3.5% de las personas nacidas antes de 1965, dijo la firma.