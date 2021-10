Los Emiratos Árabes Unidos se convirtieron en el primero de los petroestados del golfo Pérsico que se compromete a eliminar las emisiones dentro de sus fronteras que calientan el planeta.

“Estamos comprometidos para aprovechar la oportunidad de cimentar nuestro liderazgo en el cambio climático dentro de nuestra región y aprovechar esta oportunidad económica clave para impulsar el desarrollo, el crecimiento y nuevos empleos”, dijo el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubai. Añadió que para 2050, el país invertirá casi US$165,000 millones en energía limpia.

El nuevo objetivo alinea a los Emiratos Árabes Unidos con la mayoría de las principales economías y la fecha límite, según los científicos, le da al mundo una posibilidad de evitar los peores efectos del calentamiento global. El compromiso es el último de los países antes de las conversaciones sobre el clima organizadas por las Naciones Unidas que comenzarán a finales de este mes en Glasgow, Escocia, conocidas como COP26.

Empuje de EE.UU.

Es una apuesta que probablemente funcionará bien con EE.UU., la Unión Europea y el Reino Unido, que han estado presionando a los productores de combustibles fósiles para que aceleren sus planes de reducción de emisiones. La medida también podría ejercer presión sobre la vecina Arabia Saudita, el mayor petroestado del mundo, para que haga una promesa similar.

“Este es un anuncio histórico”, escribió en un tuit el presidente de la COP26 del Reino Unido, Alok Sharma. “Espero que otros en la región también anuncien ambiciosos compromisos de acción climática antes de #COP26″.

Los EAU dependen en gran medida de la exportación de crudo y gas, que representa alrededor del 30% de su producto interno bruto, a pesar de décadas de esfuerzos por diversificar la economía. La nación de 10 millones de personas también tiene una de las emisiones per cápita más altas del mundo, por delante de países como Australia y EE.UU.

Es un “paso muy ambicioso”, dijo Jim Krane, autor de ‘Energy Kingdoms: Oil and Political Survival in the Persian Gulf’ y miembro de la Universidad Rice en Houston. “Que una de las economías más dominadas por el petrólero en el mundo declare una meta de cero neto es realmente una señal de los tiempos. Le va a comprar mucha influencia”.

El gobierno no planea alejarse de los combustibles fósiles en el corto plazo. El gigante energético estatal Abu Dhabi National Oil Co. está configurado para aumentar su producción de petróleo a 5 millones de barriles por día desde poco más de 4 millones en una década.

Sin embargo, esa expansión aún podría ser compatible con un objetivo de cero neto, según lo definido por las reglas de la ONU, que solo tienen en cuenta las emisiones generadas dentro de las fronteras de un país. Los Emiratos Árabes Unidos solo serían responsables de implementar medidas para reducir las emisiones de la extracción y procesamiento del combustible exportado.

“Ese es el mensaje: el petróleo y el gas son parte de nuestro futuro, pero proporcionaremos un producto más limpio”, dijo Karen joven, investigador principal del Middle East Institute en Washington DC Los Emiratos Árabes Unidos “quieren verse a sí mismos como diferentes y con visión de futuro dentro de la región”.