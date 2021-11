(Con información de Reuters, AP y EFE) El ultra conservador José Antonio Kast encabezaba el domingo las elecciones presidenciales en Chile, seguido del izquierdista Gabriel Boric, de acuerdo a las primeras cifras publicadas por la autoridad electoral.

Con casi el 20% de las mesas escrutadas, Kast sumaba un 29.31% de los sufragios, seguido de Boric con un 23.47% de los votos.

Por no alcanzar ninguno de ellos la mitad más uno de los votos pasarían a una segunda vuelta el 19 de diciembre.

El ultraderechista —que recientemente dijo que no era un candidato “extremo”— promete recuperar el orden público, achicar el Estado con el despido de 20,000 empleados y rebajar impuestos por hasta US$ 8,800 millones, entre ellos bajar de un 19% a un 17% el impuesto al valor agregado, el que más recauda; de un 27% a un 17% los gravámenes a las empresas; impuesto cero a las pequeñas empresas y rebajas impositivas a quienes ganen entre US$ 400 y US$ 800 mensuales.

Por su parte Boric, que representa a Apruebo Dignidad, una alianza entre el izquierdista Frente Amplio y el Partido Comunista, propone una reforma tributaria para recaudar 8 puntos del PIB, con más impuestos a los súper ricos, a los ingresos mensuales superiores a los US$ 5,400 dólares, “impuestos verdes” y elevar los tributos a la gran minería del cobre, entre otros, así como eliminar las Administradoras de Fondos de Pensiones, (AFP), criticadas transversalmente porque otorgan bajas pensiones.