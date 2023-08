Los precios del cobre subían el martes, ya que los fondos recortaban sus apuestas a la baja después de que China -el principal consumidor mundial de metales industriales- tomó medidas para impulsar sus mercados inmobiliario y bursátil antes de que se conozcan los datos del sector manufacturero.

El cobre de referencia en la Bolsa de Metales de Londres (LME) subía un 0.9% a US$ 8,428 la tonelada métrica a las 1031 GMT.

China redujo a la mitad el impuesto de timbre sobre las operaciones bursátiles, mientras que las bolsas del país han recortado los requisitos de margen.

En cuanto al mercado de la vivienda, el banco central chino anunció una serie de orientaciones para relajar las normas sobre préstamos para viviendas residenciales, en un esfuerzo por impulsar las solicitudes de préstamos y la compra de casas.

Los mercados están a la espera de las encuestas de gerentes de compras (PMI) del sector manufacturero chino, uno de los principales motores de la demanda de metales industriales, que se publicarán el jueves y el viernes. Las expectativas apuntan a un quinto mes de contracción.

En Estados Unidos, los datos sobre el Producto Interno Bruto (PIB), la inflación y las nóminas no agrícolas, que se publicarán más adelante esta semana, probablemente darán pistas sobre las tasas de interés estadounidenses y la orientación del dólar, uno de los motores a corto plazo de los precios de los metales industriales.

Una moneda estadounidense más débil abarata las materias primas que cotizan en dólares para los tenedores de otras divisas, lo que podría impulsar la demanda, mientras que un dólar más fuerte podría mermarla. Esa relación es utilizada por los fondos para generar señales de compra y venta a partir de modelos numéricos de negociación.

Desde el punto de vista técnico, el cobre se enfrenta a una fuerte resistencia alcista en el promedio móvil de 100 días, en torno a los US$ 8,457.

Por otra parte, los precios del zinc tocaron un máximo de dos semanas de US$ 2,448 la tonelada, ante la esperanza de una mayor demanda del sector de la construcción de China, que entra en un periodo estacionalmente fuerte.

Los precios del metal utilizado para galvanizar el acero subían posteriormente un 2.5%, a US$ 2,443 la tonelada.

Entre otros metales industriales, el aluminio subía un 0.9% a US$ 2,169, el plomo operaba plano a US$ 2,161 , el estaño caía un 1.4% a US$ 25,130 y el níquel bajaba un 0.3% a US$ 20,735.