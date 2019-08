El terrible desplome del mineral de hierro podría estar llegando a su fin, al menos por ahora. Si bien el producto está dispuesto a limitar otra baja semanal, el ritmo de la caída ha disminuido después de que los precios volvieron a descender en los US$ 80 por tonelada y Goldman Sachs Group Inc. agitara el mercado con un pronóstico alcista a corto plazo.

Los futuros en Singapur están aproximadamente un 3% más bajos desde el lunes después de pérdidas porcentuales de dos dígitos en las dos semanas anteriores que arrastraron los precios a un mercado bajista. En los últimos días, el contrato más activo de septiembre ha variado reiteradamente, al ganar terreno el viernes y al anotar una pérdida el miércoles.

Los operadores y usuarios de mineral de hierro intentan determinar si la rápida caída —impulsada por signos de un repunte en la producción minera y el debilitamiento de la demanda en el principal usuario, China— está tocando fondo actualmente. Aunque la cuarta pérdida semanal es el peor registro desde marzo, Goldman apuesta por un regreso de la materia prima, al argumentar que el mercado aún está ajustado y los precios volverán a superar los US$ 100. Los inversionistas están evaluando las perspectivas a medida que la guerra comercial entre Estados Unidos y China alterna períodos de mejorías y recaídas.

“Las conversaciones comerciales son un catalizador para la mejora potencial en los precios del mineral de hierro y los márgenes de las fábricas”, dijo el analista del Marex Spectron Group, Hui Heng Tan, luego de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijera a los periodistas que "muy pronto” realizará una llamada a su homólogo chino, Xi Jinping. “El contexto macroeconómico es clave”.

Los futuros de referencia, que el jueves cerraron a US$ 86.46 por tonelada, el más bajo desde abril, cotizaron 0.4% más alto a US$ 86.78 a las 3:13 p.m. en Singapur. Dicha cifra es inferior al máximo intradiario de julio de US$ 120, el mayor en cinco años. En la Bolsa de Productos Básicos de Dalian, el mineral subió por segunda vez en tres días para reducir una pérdida semanal.

La próxima semana habrá información sobre el mercado global de BHP Group, la principal minera del mundo y uno de los tres mayores cargadores de mineral de hierro de Australia. La compañía con sede en Melbourne detallará las ganancias anuales el martes.

El optimismo a corto plazo de Goldman contrasta con la opinión de muchos otros en el mercado de que el mineral de hierro puede debilitarse aún más, especialmente a medida que las tasas de producción de acero en China han retrocedido desde un ritmo récord.