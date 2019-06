Los cruceros, un éxito turístico y económico para Europa

FOTO 11 | Turquía. Podrás ver la impresionante Mezquita Azul y el hipódromo romano con la línea de lujo todo incluido con Regent Seven Seas, y aún tener tiempo para ir de compras al Gran Bazar. O pruebe los viajes en Regent, Holland America Line o Royal Caribbean, que están agregando paradas en Kusadasi, en donde podrás ver la ciudad grecorromana de Éfeso y caminar por las mismas calles de mármol que el general romano Marco Antonio. Atenas a Venecia en Seven Seas Voyager en junio, desde US$ 8,999 por 11 días. (Foto: Logitravel)