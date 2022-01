El Banco Central de Argentina (BCRA) decidió este jueves aumentar su tasa de referencia en dos puntos porcentuales, hasta un 40% anual, y dispuso un rediseño general en los instrumentos de política monetaria para reforzar las condiciones de estabilidad macroeconómica.

La letra de liquidez ‘Leliq’ a 28 días, que se mantuvo en 38% desde noviembre del 2020, continuará como indicador de referencia respecto a la orientación de la política monetaria, con subasta dos veces por semana.

Este incremento entra en vigencia de manera inmediata, y se reportó luego que se subastaran 108,858 millones de pesos (unos US$ 1,055 millones) en dichas letras.

El directorio “ha tomado un conjunto de decisiones que reconfigura los instrumentos de la política monetaria con el objetivo de continuar acompañando el sendero de recuperación y reforzar las condiciones de estabilidad monetaria, cambiaria y financiera”, dijo un comunicado oficial.

“Estas decisiones procuran un reordenamiento del esquema de tasas de interés y una simplificación de la organización de la liquidez sistémica”, agregó.

La medida era esperada por los operadores ya que la autoridad monetaria adelantó en su reporte de perspectivas para el 2022 la aceleración de la devaluación al ritmo de la inflación y la fijación de interés que generen retornos reales positivos para las tenencias en pesos.

Los analistas privados proyectan un alza en los precios minoristas algo por arriba de 50% para tanto el 2021 como el 2022.

Desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) no comentaron inmediatamente sobre los cambios del BCRA, en momentos que Argentina y el organismo multilateral no alcanzan aún un acuerdo para refinanciar unos US$ 45,000 millones debido a discusiones respecto a la forma en que el país debe reducir su déficit fiscal.

La entidad oficial dispuso también un alza en los plazos fijos a 39% garantizado para personas humanas, hasta 10 millones de pesos, mientras que creó una “Leliq” a 180 días con un rendimiento de 44% (con licitación semanal), para hacer desaparecer en forma progresiva los pases a siete días, aunque continúan en vigencia los concertados a un día.

“A lo largo del 2022, se espera que cedan los factores que presionaron sobre el nivel general de precios. La política cambiaria y de tasas de interés, junto con una administración prudente de la liquidez, contribuirán a mejorar las expectativas cambiarias”, añadió el BCRA.