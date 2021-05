AT&T, matriz de los estudios HBO y Warner Bros, y Discovery, controlador de las redes de televisión estadounidenses HGTV y TLC, dijeron que combinarán sus activos para crear un solo negocio global de entretenimiento y medios.

El presidente y presidente ejecutivo de Discovery, David Zaslav, liderará la nueva compañía, que unifica a uno de los estudios más poderosos de Hollywood -que incluye las franquicias de Harry Potter y Batman-, y los programas de audiencias estables enfocados en hogar, cocina, naturaleza y ciencia.

La nueva compañía, cuyo nombre será revelado la próxima semana, tendrá un 71% de participación de accionistas de AT&T y un 29% de los accionistas de Discovery.

Otros detalles, como el futuro del presidente ejecutivo de WarnerMedia, Jason Kilar, y cómo combinarán sus servicios las dos empresas, aún no han sido definidos, dijeron ejecutivos en una video conferencia con periodistas luego de que el acuerdo fuera anunciado.

La decisión marca la salida por parte de AT&T de su planeada adquisición por US$ 108,700 millones del conglomerado estadounidense Time Warner en el 2018, y destaca su reconocimiento de que la audiencia televisiva se ha movido al contenido en streaming, donde se necesita renovar constantemente el negocio para competir mejor con Netflix Inc y Walt Disney Co .

“Las oportunidades en la transmisión directa al consumidor están evolucionando rápidamente, y para mantener el ritmo y una posición de liderazgo, se requieren varias cosas: escala global, acceso a capital, una amplia gama de contenido de alta calidad y el mejor talento de la industria”, dijo el CEO de AT&T, John Stankey.

AT&T recibirá US$ 43,000 millones libres de impuestos para desprenderse de sus activos de medios, en parte en efectivo y parte con la reducción de su carga de deuda de US$ 160,700 millones.

“Si bien aún no han surgido más detalles, la combinación horizontal propuesta crearía un gigante de contenido global que uniría los principales activos de entretenimiento y noticias de Warner Media con el líder en la industria de redes de programación sin guión de Discovery”, dijo Keith Snyder de CFRA Research.

El acuerdo no es sorpresivo, agregó Snyder, después de que la presión sobre la televisión de pago tradicional aumentara durante la pandemia del coronavirus, ya que los consumidores se dedicaron más a mirar contenido online mientras estaban atrapados en casa.