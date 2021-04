El grupo de investigadores chilenos que halló el año pasado un anticuerpo en las alpacas contra el COVID-19 averiguó ahora que también puede neutralizar las variantes brasileña, británica y sudafricana del SARS-CoV-2.

La Universidad Austral de Chile (UACh), centro del que proceden estos investigadores, que llevan esta labor adelante en colaboración con científicos australianos y europeos.

En abril del año 2020, los investigadores de la UACh lograron identificar y producir anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2, aislando un “poderoso anticuerpo” capaz de neutralizar la infección por coronavirus a partir del sistema inmune de alpacas.

Se trata del anticuerpo W25 de la alpaca Buddha, “que resulta ser uno de los mejores neutralizantes que existe, muy estable a la nebulización y a condiciones extremas de temperatura, lo que la convierte en una excelente opción terapéutica”, indicó el centro de estudios en un comunicado.

Ahora, nuevos resultados obtenidos junto con la Universidad de Queensland en Australia mostraron que el anticuerpo es capaz de neutralizar las variantes sudafricanas y la británica, además de unirse fuertemente a la proteína Spike de la variante brasileña, por lo que podemos predicen un efecto neutralizante también sobre esta última, lo que será evaluado las próximas semanas.

Sin embargo, el equipo que lidera Alejandro Rojas, jefe de Laboratorio Biotecnología Médica de la UACh, lamenta que a pesar de la importancia de los descubrimientos la investigación no está recibiendo el apoyo económico que se necesita para poder llevar a la práctica los hallazgos.

La investigación ha recibido 200 millones de pesos (unos US$ 282,000) del Gobierno regional de Valdivia (sur), pero aún se necesitan entre US$ 2 millones a US$ 3 millones para desarrollar las miles de dosis y comenzar con los estudios clínicos en Chile, indicó la UACh.

El equipo de Rojas ha solicitado al presidente de Chile, Sebastián Piñera, que apoye esta iniciativa y buscará también ayuda en el sector público-privado para conseguir esa cantidad de dinero.

“Si nos hubieran apoyado hace un año, ya podríamos estar en fases clínicas colaborando en la respuesta sanitaria. Los anticuerpos desarrollados en camélidos se posicionan mundialmente como una posible alternativa terapéutica”, dijo Rojas, según recoge el comunicado.

“Científicos de la Universidad de Gent, en Bélgica, han desarrollado un anticuerpo neutralizante muy similar al chileno, sin embargo, a diferencia de nosotros, han logrado una inversión sobre los US$ 50 millones para su desarrollo entre aportes públicos y privados”, agregó.

El objetivo es llevar este anticuerpo sintético a los pacientes de forma segura y eficaz, lo que se evaluará en los siguientes meses con apoyo del equipo del doctor Daniel Watterson, en la Universidad de Queensland, y el de la doctora Kellie Ann Jurado, en la Universidad de Pennsylvania (Estados Unidos).