Amazon: Jeff Bezos se sitúa como la persona más rica de la historia

El CEO de Amazon Jeff Bezos es ahora la persona más rica de todos los tiempos, de acuerdo con el rastreador multimillonario de Bloomberg. El valor neto de Bezos alcanzó los $ 105,100 millones el lunes, lo que eclipsa el registro que anteriormente tenía el fundador de Microsoft, Bill Gates.



Forbes , el otro rastreador más importante del patrimonio neto de los más ricos del mundo, situó el patrimonio neto del CEO de Amazon en apenas $ 104,400 millones.

La mayoría de ese patrimonio proviene de los 78.9 millones de acciones de Amazon que posee. Las acciones de Amazon (AMZN) subieron 1.4% el lunes, agregando alrededor de US$1,400 millones a su valor neto.

Las acciones de Amazon han subido casi un 7% en lo que va de este año después de haber subido un 56% en 2017.

Las otras posesiones de Bezos incluyen The Washington Post y Blue Origin, un negocio privado de viajes espaciales que tiene la intención de llevar a los turistas al espacio.

Jeff Bezos tomó el título de la persona más rica del mundo en julio, cuando pasó brevemente por Bill Gates, pero lo dejó atrás en octubre. Primero cruzó la marca de US$ 100,000 millones en noviembre en el inicio de la temporada de compras navideñas, una vez más ayudado por el rendimiento de las acciones de Amazon.

El fundador de Microsoft ahora vale US$ 91,900 millones según Forbes, y $ 93,300 millones por Bloomberg. Eso es suficiente para mantener el lugar N° 2 en ambas listas de personas más ricas.

Pero Forbes informa que su patrimonio neto fue brevemente superior a $ 100,000 millones en abril de 1999, cuando la burbuja bursátil de Internet ayudó a inflar el valor de sus tenencias.

Ajustado por la inflación, US$ 100,000 millones en 1999 valdrían US$ 148,000 millones en la actualidad. Pero incluso sin ajustarse a la inflación, Gates todavía valdría mucho más que Bezos si no fuera por sus importantes contribuciones caritativas.

Bloomberg dijo que su análisis de sus donaciones divulgadas públicamente muestra que Gates ha regalado 700 millones de acciones de Microsoft, valoradas en US$ 61,800 millones al valor actual, así como US$ 2,900 millones en efectivo, lo que pondría su patrimonio neto en más de US$ 150,000 millones.