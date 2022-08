Los mercados emergentes anotaron en julio su quinto mes consecutivo de salidas de cartera, marcando la racha más larga en los registros, que se remontan al 2005, ya que el riesgo de recesión mundial, la inflación y un dólar fuerte hicieron que se retirara efectivo, mostraron datos del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).

Los no residentes sacaron US$ 9,800 millones de las carteras de los mercados emergentes en julio, según los datos, en comparación con una salida de US$ 3,800 millones en junio y una entrada de US$ 35,100 millones en julio del 2021.

La salida neta en los últimos cinco meses totalizó US$ 39,300 millones, según el IIF.

El efectivo se ha ido de los mercados emergentes en parte porque las economías desarrolladas han revertido años de tasas de interés muy bajas para tratar contener la inflación. La invasión de Rusia a Ucrania en febrero provocó un aumento en los precios de los alimentos y la energía.

Los exportadores de materias primas, muchos en mercados emergentes, obtuvieron ingresos y atrajeron inversiones, y el aumento de los pagos también contrarrestó la fortaleza del dólar, aunque solo por un tiempo.

“La mayor parte de la dinámica reciente de los flujos se puede atribuir al dólar”, dijo el economista del IIF Jonathan Fortun en un comunicado, y señaló que tras una serie de aumentos de las tasas de interés, la Reserva Federal de Estados Unidos podría estar acercándose a una tasa “neutral”. Alcanzarla y lograr cierta estabilidad en las tasas de interés por parte de la Fed podría ayudar a frenar las salidas.

Pero el martes un trío de autoridades de la Fed de todo el espectro señaló que ellos y sus colegas permanecían “completamente unidos” para elevar las tasas de interés a un nivel que frene más significativamente la actividad económica y haga mella en la inflación local, que se encuentra en su nivel más alto desde el 1980.

“Para los próximos meses, varios factores influirán en la dinámica de los flujos”, dijo Fortun. “Entre estos (están) el momento del pico de la inflación y las perspectivas de la economía china”.

En julio se registraron entradas de US$ 2,500 millones en carteras de acciones de mercados emergentes fuera de China, el primer mes de entradas desde febrero, mientras que la deuda de mercados emergentes fuera de China registró salidas de US$ 6,000 millones. China vio una salida neta de US$ 6,400 millones, con US$ 2,900 millones saliendo de carteras de deuda y US$ 3,500 millones saliendo de acciones.