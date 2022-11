El valor económico de los servicios de los ecosistemas del mundo, la gran mayoría de los cuales no se contabilizan realmente, es de entre US$ 120,000 y US$ 140,000 millones al año, muy superior al valor total de la economía mundial, “que es de ‘sólo’ de unos US$ 94 mil millones”.

Lo afirma el explorador y presidente de la Fundación Solar Impulse, Bertránd Piccard, en un nuevo análisis para EFEverde y El Temps de Suiza, con motivo del día dedicado a la diversidad biológica en la COP27 del clima de Naciones Unidas.

Piccard, el primer humano en completar una vuelta al mundo en un avión impulsado por energía solar, recuerda que “que el reciente análisis de Limites Globales publicado por el Centro de Resiliencia de Estocolmo muestra claramente que la pérdida de biodiversidad es aún más crítica que la del calentamiento global y que sus causas están relacionadas”.

Por ello cree que, en la próxima COP15 del convenio de diversidad biológica de la ONU (7 a 19 de diciembre) en Montreal, existe la esperanza de que se alcance un convenio en materia de biodiversidad similar al Acuerdo de París sobre clima.

Un paso fundamental es, en su opinión, acabar con “la hipocresía actual de criticar la deforestación y la pesca ilegal” mientras se siguen comprando los productos que proceden de prácticas destructoras de los ecosistemas.

“A solo un día de superar los 8,000 millones de habitantes en el planeta, la inmensa mayoría de los cuales aspiran, con razón, a mejorar su nivel de vida, no hay más remedio que reorientar nuestra economía hacia nuestro capital natural”, añade el experto y divulgador que participa en Sharm el Sheij en diversos eventos de la COP27.