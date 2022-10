Goldman Sachs elevó su previsión de precios del petróleo para este año y 2023. El banco estadounidense espera que el recorte de la producción en 2 millones de barriles diarios (bpd) de crudo acordado por los productores de la OPEP+ sea “muy alcista” para los precios en el futuro.

La OPEP+, que agrupa a los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y a sus aliados, entre los que se encuentra Rusia, acordó su mayor recorte de producción desde la pandemia de COVID-19 de 2020 en una reunión celebrada el miércoles en Viena.

Si la última reducción del bombeo por parte de la OPEP+ se mantiene a diciembre de 2023, supondría un aumento de US$ 25 por barril en su previsión de Brent, con la posibilidad de que los precios suban aún más si los inventarios se agotan por completo, dijo Goldman Sachs en una nota del miércoles.

Goldman Sachs elevó su previsión de precios del Brent para 2022 a US$ 104 por barril desde US$ 99 por barril y la previsión para 2023 a US$ 110 por barril desde US$ 108 por barril.

El banco estadounidense también elevó su previsión de precios del Brent para el cuarto trimestre de 2022 y el primer trimestre de 2023 en US$ 10 por barril, a US$ 110 y US$ 115 por barril, respectivamente.

El crudo Brent de referencia cotizaba el jueves en torno a los US$ 94 por barril, tras ganar un 1.7% en la sesión anterior.

Un recorte efectivo tan grande de la OPEP+ justificará probablemente otra respuesta del gobierno estadounidense, e incluso una liberación coordinada de las reservas estratégicas de la Agencia Internacional de la Energía, señaló el banco.

“Los amortiguadores del mercado del petróleo (existencias y capacidad de reserva) siguen siendo críticamente bajos, y el aumento de los precios sigue siendo la principal solución viable a largo plazo para el aumento de los inventarios a corto plazo y la mayor capacidad de oferta a medio plazo”, añadió Goldman.

El miércoles, Morgan Stanley también elevó su previsión de precios del petróleo para el primer trimestre de 2023, prediciendo una oferta ajustada en el futuro.

Con información de Reuters