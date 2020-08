El fundador de Microsoft y filántropo, Bill Gates, instó a Estados Unidos a adoptar un enfoque más global para combatir la pandemia de coronavirus, y dijo que, aunque el país lidera las actividades de investigación, “solo nos hemos ocupado de nosotros mismos” en la producción y adquisición de una vacuna.

Gates dijo que ha animado a los congresistas a considerar añadir US$ 8,000 millones al proyecto de ley de alivio económico que se debate actualmente y que se dedicará a ayudar a las naciones menos desarrolladas a adquirir una vacuna para frenar la propagación de COVID-19.

“Estamos tratando de asegurarnos de que podemos acabar con esto no solo en los países ricos”, dijo Gates en una entrevista con Bloomberg News el martes.

La Fundación Bill y Melinda Gates ha comprometido más de US$ 350 millones para la investigación de COVID-19. Gran parte de ese dinero se ha destinado a financiar no solo la investigación, sino también la capacidad de fabricación que ayudará a que una vacuna se distribuya a nivel mundial.

En particular, dijo Gates, ha financiado las actividades de desarrollo de vacunas de AstraZeneca PLC, Johnson & Johnson y Novavax, que el martes informaron datos prometedores sobre los primeros ensayos.

“Esas son las que se pueden aplicar a gran escala con más facilidad y de bajo costo”, dijo Gates.

En todo el mundo, hay más de cien vacunas en desarrollo, con más de veinte en ensayos clínicos en humanos. A medida que queda claro que las vacunas son la mejor esperanza para controlar la pandemia y permitir que los países reabran completamente sus economías, las naciones están luchando para tener acceso a los suministros.

“Estamos tratando de asegurarnos de que podamos terminar no solo en los países ricos”, dijo Gates en una entrevista con Bloomberg News el martes.

La Fundación Bill y Melinda Gates ha prometido más de US$ 350 millones para la investigación de COVID-19. Gran parte de ese dinero se ha destinado a financiar no solo la investigación, sino también la capacidad de fabricación que ayudará a que una vacuna se distribuya a nivel mundial. En particular, dijo Gates, ha financiado los esfuerzos de desarrollo de vacunas AstraZeneca PLC, Johnson & Johnson y Novavax Inc., que el martes reportado datos prometedores de los primeros ensayos.

“Esos son los más escalables y de bajo costo“, dijo Gates.

En todo el mundo, hay más de cien vacunas en desarrollo, con más de dos docenas en ensayos clínicos en humanos. Como queda claro que las vacunas son las mejores esperanza por controlar la pandemia y permitir a los países reabrir completamente sus economías, las naciones están revolver para acceder a los suministros.

Gates se une a muchos otros que expresan su creciente preocupación por el “nacionalismo de las vacunas” en el que un país prioriza la producción y el almacenamiento de vacunas para uso nacional. Su fundación ha invertido en una cartera completa de posibles terapias y vacunas de COVID-19, incluida una vacuna que se está desarrollando en Corea del Sur.

El filántropo cree que una vacuna probablemente será aprobada a principios del 2021, aunque ello podría ser un “paso provisional” disponible principalmente para las naciones más ricas. Las vacunas más efectivas, dijo Gates, pueden tardar más en desarrollarse.

“La vacuna inicial, en cuanto a efectividad contra la enfermedad y la transmisión, no será ideal y puede que no tenga una larga duración”, dijo.

Por otra parte, Gates mostró optimismo a que muchas terapias en desarrollo para tratar el virus pueden ayudar a reducir significativamente la tasa de mortalidad del virus.

“La innovación en diagnósticos, terapias y vacunas nos sacará en gran medida de esto para fines de 2021”, dijo Gates. “El verdadero fin llega cuando entre la infección natural y una vacuna tengamos inmunidad colectiva”.