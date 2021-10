Alejandro Werner, ex jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), afirmó que Argentina “no va a pagar” al Fondo y que cualquier acuerdo entre ambos será una “parche temporal” que sólo retrasará una corrida bancaria en ese país.

“Argentina no va a pagar al FMI. Argentina no va a hacer buenas políticas macro-micro institucionales”, indicó Werner, quien fue jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI durante casi una década antes de dejar el cargo en agosto.

Argentina está negociando un programa que reemplace uno fallido del 2018 que la dejó como el mayor deudor del FMI por lejos, con unos US$ 45,000 millones en obligaciones. Si el acuerdo actual no se modifica, el año que viene deberá realizar pagos por cerca de US$ 19,000 millones.

Werner, en un evento sobre el futuro económico de América Latina organizado por el Foro de Instituciones Monetarias y Financieras Oficiales, señaló que “estamos exagerando el programa del FMI, porque a lo sumo va a ser un parche temporal para mantener las expectativas y retrasar la corrida bancaria durante cuatro meses. Luego todo se resolverá, porque mira a estos tipos. ¿Qué vas a esperar de este gobierno?”.

A principios de este año, Werner, que todavía estaba en el FMI, dijo que parecía haber importantes diferencias de opinión entre los aliados del presidente Alberto Fernández sobre qué dirección dar a la política económica y hacia dónde llevar la negociación con el Fondo.

“Lo mejor que puede pasar con un programa del FMI es que tendremos cuatro meses en los que pasarán una revisión y eso es todo”, manifestó Werner.

“Volveremos a los atrasos o cuasi atrasos. Al final, no va a ser un instrumento para buenas políticas y desde el lado de los flujos no va a cambiar nada”, agregó.

Ni el FMI ni el gobierno argentino respondieron inmediatamente a solicitudes de comentarios.

Una fuente del gobierno argentino, que habló bajo condición de anonimato debido a la alta sensibilidad del asunto, dijo: “Es extraño ver a un exfuncionario del FMI hacer comentarios como estos tan pronto después de dejar el Fondo”.