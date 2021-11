Empresas







Evergrande, al borde del default tras vencimiento de US$ 148 millones Evergrande, el promotor inmobiliario más endeudado del mundo, ha ido dando tumbos entre plazos de pagos en las últimas semanas mientras lidiaba con más de US$ 300,000 millones en pasivos, US$ 19,000 millones de los cuales son bonos internacionales.