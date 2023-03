A medida que el continuo éxito de Zara engrosa las arcas de Ortega con flujos de dividendos cada vez mayores, reinvertir ese dinero en un plazo de 12 meses se está convirtiendo en un reto. La semana pasada, Inditex anunció un aumento del 29% en sus dividendos, lo que cerca de €2,000 millones (US$2,110 millones) para Ortgega, quiene tiene 86 años de edad.

Ortega, dueño del 59% de Inditex, tiene que invertir esa cantidad en el plazo de un año debido a las normas legales y fiscales que rigen las family offices como la suya, Pontegadea, que califican como “empresa familiar”.

España es el único país de la Unión Europea que tiene un impuesto sobre el patrimonio en toda regla y, según la legislación nacional, los residentes están exentos de ese gravamen políticamente pólemico solo si sus empresas familiares invierten sus ingresos dentro del plazo de 12 meses y en activos considerados “actividad económica”.

“Es bastante singular, porque no hay muchos otros ejemplos similares en España con ese nivel de riqueza”, afirma León Fernando Del Canto, abogado londinense que trabaja con particulares españoles acaudalados.

A lo largo de los años, la estructura fiscal ha llevado a Pontegadea a invertir los dividendos de Ortega en Inditex más de US$12,000 millones desde la salida a bolsa de la empresa en 2001, según datos recopilados por Bloomberg en activos cuidadosamente seleccionados, en su mayoría inmuebles urbanos.

Foto Bloomberg

Así, Ortega ha adquirido edificios emblemáticos como el Haughwout y el Southeast Financial Center de Nueva York, el Royal Bank Plaza de Toronto y el Post Building de Londres. Y se ha hecho de propiedades residenciales y comerciales de primera clase en ciudades desde Barcelona a Seattle, cuyos inquilinos incluyen a Facebook y Amazon, Zara e incluso su rival H&M.

Todo ello ha convertido al empresario en uno de los mayores propietarios de carteras inmobiliarias de Europa. Sus propiedades estaban valoradas en €15,300 millones en 2021, según los últimos datos disponibles, por encima de las de los multimillonarios inmobiliarios británicos Hugh Grosvenor y Charles Cadogan. Desde entonces, Pontegadea ha invertido más de US$2,000 millones en al menos 10 propiedades en Norteamérica y Gran Bretaña, según datos recopilados por Bloomberg.

Foto: Bloomberg

Aunque ha diversificado sus inversiones en otros tipos de activos que cumplen los requisitos impositivos, fuentes cercanas a la gestión de Pontegadea afirman que el reto de encontrar objetivos adecuados con los crecientes ingresos es cada vez más complejo.

Varias regiones españolas lideradas por la oposición, incluidas Galicia, donde reside Ortega, tienen compensaciones que reducen o eliminan el impuesto sobre el patrimonio. Aun así, el tipo marginal en Galicia es de hasta el 2,5%. Además existen otros gravámenes como el de la renta, sociedades y el IVA.

A fin de evitar pagar el impuesto sobre el patrimonio, las family offices como Pontegadea pueden comprar activos tales como infraestructuras inmobiliarias y energéticas o participaciones de al menos el 5% en empresas que cotizan en bolsa.

Los fondos de inversión y el efectivo no se consideran “actividad económica” y no cumplen los requisitos. No invertir todos los dividendos dentro del año puede obligar a un inversionista a tener que negociar una prórroga si puede demostrar que está cerca de cerrar un acuerdo para una parte de ellos.

Para Ortega, que declinó ser entrevistado para este artículo, los problemas a los que se enfrenta ahora distan mucho de los que tuvo que afrontar cuando empezó en los años sesenta. Hijo de un trabajador ferroviario, Ortega y su esposa de entonces, una costurera, empezaron a fabricar batas y a venderlas puerta a puerta. Más tarde, se hizo con una de las mayores fortunas del mundo al detectar rápidamente las tendencias de las pasarelas y convertirlas en prendas asequibles en todo el mundo.

Su mega operación cuenta ahora con tiendas en todo el mundo y un valor de mercado de unos €91,000 millones. Los ingresos de Inditex del ejercicio cerrado el 31 de enero ascendieron a €32,600 millones.

El empresario, famoso por evitar a los medios de comunicación, sigue participando estrechamente en las decisiones de gestión tanto en Inditex, donde tiene un escritorio en la planta de Zara Women, como en Pontegadea. Es miembro de los consejos de administración de ambas.

Su hija Marta, de 39 años y fruto de un segundo matrimonio, es presidenta no ejecutiva de Inditex. Sandra, su hija mayor, es la mujer más rica de España gracias a su participación en Inditex.

A pesar de que Pontegadea ha aumentado sus inversiones en los últimos años, la mayor parte de la fortuna de Ortega sigue procediendo de su participación mayoritaria en Inditex, cuyas acciones han oscilado desde que alcanzaron un máximo histórico en 2017, cuando Ortega se convirtió en la segunda persona más rica del mundo.

Con un patrimonio de unos US$65,000 millones, es la décimo séptima persona más rica del mundo, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

“No es fácil en España hacer lo que él ha hecho cuando uno no viene de una familia madrileña tradicional”, dijo Del Canto, cuyo bufete de abogados homónimo tiene una oficina cerca de La Coruña, una ciudad costera y lluviosa lluvia en el noroeste de España donde Ortega fundó su imperio textil.

El enorme crecimiento de la cartera inmobiliaria de Pontegadea en la última década y su impulso a la diversificación han transformado la pequeña empresa boutique. Dirigida por su consejero delegado, Roberto Cibeira, que se incorporó a Pontegadea en 2003 procedente de la empresa auditora Arthur Andersen, cuenta con unos 80 empleados, la mayoría de ellos en el centro de A Coruña.

El resto del personal de Pontegadea está repartido por todo el mundo, incluidos Estados Unidos y Corea del Sur, y la mayor parte se centra en el sector inmobiliario, aunque ahora un pequeño equipo se ocupa de los negocios de infraestructuras y energía. La sede de Inditex está en Arteixo, a las afueras de la ciudad.

Al principio, los empleados de Pontegadea tenían que activamente buscar posibles operaciones. Pero ahora, una cantidad incesante de banqueros de inversión llaman a sus puertas, para presentar ideas y obligando a los asesores originales de la empresa a enfrentarse a grandes bancos de inversión estadounidenses, según fuentes cercanas.

Como parte de la diversificación, en 2018, Pontegadea invirtió en una compañía de infraestructura de telecomunicaciones. Luego vinieron un operador de gasoductos, empresas de transmisión eléctrica y centros logísticos.

La diversificación no ha sido un camino fácil. Menos de tres años después de que Pontegadea adquiriera el 10% del operador de torres de telecomunicaciones de Telefónica S.A., la telecompañía y KKR decidieron vender la empresa, obligando a Pontegadea a desinvertir también.

La family office duplicó su dinero, pero no le hizo gracia quedarse con un capital añadido que había que invertir, según dos personas familiarizadas con el asunto. Los responsables de Pontegadea declinaron hacer comentarios.

Después, en 2022, desembolsó unos US$700 millones en centros logísticos estadounidenses. Se trataba de la primera inversión de Pontegadea en logística y no fue muy oportuna, ya que se produjo en el punto álgido del ciclo económico del sector, según dos personas con conocimiento directo. Pero se hizo porque Pontegadea necesitaba trabajar con un calendario estricto.

Este año, la empresa intentó adquirir una participación en la empresa española de energías renovables Iberdrola S.A., pero no pasó de la lista larga, según dos personas al tanto del asunto. Al carecer de personal especializado, su oferta era demasiado baja.

Con más dinero entrando a raudales, los problemas de gasto de Pontegadea posiblemente seguirán aumentando, aunque es poco probable que Ortega se queje, al menos en público.

“Ortega se ocupa de sus asuntos”, afirma Del Canto. “Políticamente se mantiene callado”.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí. ¿Aun no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí