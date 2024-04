Gabriela, Carmen y Emili son tres bolivianas residentes en España desde hace varios años, un país que las acogió pero donde no consiguen homologar sus títulos universitarios y por ello se han visto obligadas a trabajar “de todo”, también sin contrato, para poder mantenerse.

Las tres forman parte de la plataforma ‘Homologantes Bolivianxs en España’ que acaba de publicar el informe “Titulaciones en el limbo: el drama de solicitar homologación y/o equivalencias de títulos universitarios bolivianos en España” en el que recogen 16 casos de compatriotas que están su misma situación.

Gabriela Frías cuenta a EFE que el documento, que le han hecho llegar a la Embajada boliviana en Madrid para que, esperan, puedan remitirlo también al ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades español, quiere “visibilizar una realidad que si bien es global” y afecta a varias nacionalidades, se añade a “los prejuicios que hay sobre la sociedad boliviana” en España.

Frías lleva seis años en España, en los que no ha podido ejercer su profesión, la psicología, a pesar de haber hecho dos másters en territorio español y estar acabando el doctorado: “nada me sirve hasta que mi grado esté homologado o reconocido”.

Por ello, empezó a ir a manifestaciones y en ella conoció a Emili Yáñez, miembro también de ‘Homologantes Bolivianxs en España’ y licenciada en medicina en Bolivia.

En 2021 Emili se trasladó a España y comenzó a prepararse el examen de Médico Interno Residente (MIR) con el que los médicos españoles realizan su especialización, pero al que ella no ha podido aún presentarse por no tener el título homologado.

“No tuve respuesta durante dos años y entonces me notificaron que mi solicitud estaba incompleta y que la documentación no estaba correctamente legalizada”, explica a EFE Yáñez al tiempo que precisa que lo que descubrió después es que Bolivia no apostilla los documentos sino que añade una página extra al total, algo que no hacen todos los países, ya que hay diversos métodos.

El procedimiento de apostilla consiste en colocar sobre un documento público, o una prolongación de este, una Apostilla o anotación para certificar la autenticidad de la firma de los documentos públicos expedidos en un país firmante del XII Convenio de La Haya.

Así, los documentos certificados por una Apostilla emitidos en un país firmante del Convenio (entre los que están Bolivia y España) deberán ser reconocidos en cualquier otro país firmante sin necesidad de otro tipo de autenticación.

A pesar de ello, ni Gabriela, ni Emili, ni tampoco Carmen han podido homologar sus títulos y siguen esperando a que les den una solución desde el ministerio español.

“A veces el ministerio requiere cosas que ya has presentado y una respuesta del ministerio son cuatro o seis meses, es muy complicado para nosotras a día de hoy y luego están los gestores y los abogados, que también sacan provecho cobrando por un servicio que una misma puede hacer, por eso creamos esta plataforma para evitar que la gente sea estafada”, señala Gabriela.

También le sucede a Carmen, otra boliviana cuyo título de veterinaria es cubano y llegó en 2011 a España para hacer un máster y con él regresar a su país, pero finalmente se quedó.

Ella comenzó el proceso de homologación en 2013 y en 2018 consiguió la “condicionada” que implicaba “sacarse de nuevo entre tres y cinco años de la carrera en facultades de veterinaria de universidades públicas españolas, prácticamente la carrera entera”.

Por ello, decidió dedicarse a la investigación y aparcar la veterinaria y la homologación, hasta que se topó con una manifestación donde conoció a sus dos compatriotas.

“Había que hacer algo porque así no podemos seguir, mis títulos de máster y doctorado hechos en España no me sirven para oposiciones, porque no tengo la licenciatura homologada; lo pagamos, yo saqué el doctorado con un concurso nacional, pero luego no nos sirve”, narra.

Y es que, según lamenta, “ahora mismo podría estar como plantilla fija y no con contratos temporales”: “He tenido que hacer otras cosas, como todos, de todo”.

