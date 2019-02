¿Escéptico por futuro de la IA? Culpe a los medios

La inteligencia artificial cambiará al mundo profundamente, aunque todavía no está claro exactamente cómo. El director ejecutivo de una compañía de IA hace poco declaró que "trabajar para vivir se volverá obsoleto" a medida que los robots inteligentes comiencen a proporcionar todo lo que necesitamos, desde autos que se conducen por sí mismos hasta atención médica.

Eso es un poco difícil de creer. Sin embargo, los líderes empresariales creen que la IA pronto podría reducir la fuerza laboral humana hasta en un 99% en ciertos sectores. Para bien o para mal, la IA se está convirtiendo rápidamente en una realidad.

Desafortunadamente, al parecer estamos caminando dormidos hacia nuestro futuro de IA sin hablar sobre lo que queremos de ella o cómo nos aseguramos de que se use de manera responsable. Parte de la culpa la tiene la cobertura de la IA en los medios de comunicación.

Los estudios recientes concluyen que el tratamiento de la IA por parte de los medios de comunicación se basa principalmente en los anuncios de la industria y en los lanzamientos de nuevos productos, lo que ayuda a proporcionar una visión de interés propio de la industria sobre el valor y la conveniencia de la IA.

El público, por el contrario, parece ser más cauteloso y, en su mayor parte, a favor de la gestión cercana de la IA, preferiblemente no por parte de las empresas de tecnología.

Esos hábitos mediáticos parecen estar inclinando la discusión pública de la IA hacia los intereses privados de la industria tecnológica.

En su reciente libro, "Future Politics: Living Together in a World Transformed by Tech", el abogado británico Jamie Susskind señala que corremos el riesgo de ser cada vez más controlados, casi sin darnos cuenta, por sistemas digitales que no entendemos, nuestras vidas y nuestras realidades políticas, sociales y legales profundamente influenciadas por quienes controlan los sistemas digitales para sus propios fines.

Por supuesto, los medios de comunicación, bajo la creciente presión comercial en los últimos años, han recortado personal, especialmente en informes sobre tecnología y ciencia, y ahora confían más en los comunicados de prensa proporcionados por la industria. Estos, por naturaleza, están diseñados para persuadir en lugar de educar.

Los investigadores del Reuters Institute for the Study of Journalism examinaron 760 artículos que representan ocho meses de informes sobre la IA por parte de seis medios de comunicación de la corriente principal de EE.UU., incluidos la BBC, el Daily Mail, el Telegraph y el Guardian.

Descubrieron que estas discusiones presentaban habitualmente la tecnología de la IA como una opción positiva, como soluciones a los problemas para brindar atención médica, un transporte más económico y eficiente o una mejor gestión empresarial. Pocas veces discutieron alternativas a las soluciones basadas en IA o examinaron cómo podrían ser los enfoques efectivos de IA en comparación con otros.

Este marco dominante no sorprende, dado que casi el 60 por ciento de los artículos estaban relacionados con eventos de la industria: el discurso de un director ejecutivo, el lanzamiento de un nuevo producto o una nueva iniciativa de investigación o noticias sobre nuevas empresas, compras o conferencias.

Eran mucho menos propensos a citar fuentes académicas y gubernamentales, que podrían ofrecer puntos de vista más independientes.

De manera alentadora, el público parece mostrar puntos de vista más equilibrados: apertura a la inteligencia artificial combinada con cautela y un fuerte deseo de supervisión cuidadosa. En otro estudio, investigadores de la Universidad de Oxford analizaron las actitudes de los estadounidenses hacia la IA, que fueron recopiladas en una encuesta que realizó el Center for the Governance of AI.

Los estadounidenses estaban especialmente preocupados por prevenir las violaciones a la privacidad y las libertades civiles mediante la vigilancia asistida por la IA, evitar la militarización por parte de AI de noticias falsas y otros contenidos dañinos en línea y detener los ataques cibernéticos con asistencia de la IA.

La abrumadora mayoría de los estadounidenses expresó la opinión de que los robots y la inteligencia artificial deberían manejarse con cuidado, puntos de vista similares a los encontrados en las encuestas europeas. Y los estadounidenses tienen niveles de confianza notablemente diferentes en quién podría llevar a cabo dicha gestión en beneficio del público.

Entre los que inspiraban más confianza figuraban investigadores universitarios y militares de Estados Unidos, seguidos por las organizaciones científicas, con el gobierno y las empresas tecnológicas más abajo en la lista, donde Facebook se ubicó en la última posición.

Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de ayudarnos a evitar este desastre, en parte prestando menos atención a los anuncios de la industria y más a aquellos que trabajan para promover la acción pública y la toma de decisiones colectivas.

Deberíamos aprender de nuestra experiencia en Internet, donde las preocupaciones sobre la seguridad solo se presentaron como una idea de último momento, un descuido que aún estamos pagando con noticias falsas, piratería, software espía y robo de identidad.

Lo lamentaremos si dejamos nuestro futuro de inteligencia artificial a las propias empresas de tecnología.

Por Mark Buchanan