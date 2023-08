Un formato estricto dificultó que los participantes se dirigieran unos a otros, y ningún candidato dominó la velada. Pero algunos analistas políticos señalaron al conservador Jan Topic como ganador según los datos de búsqueda de Google. Las encuestas realizadas después del asesinato de Villavicencio han mostrado que la línea dura contra el crimen está ganando terreno frente a la izquierdista Luisa González.

Los ecuatorianos votarán el 20 de agosto en su ciclo electoral más dramático en décadas, en unas elecciones anticipadas ahora marcadas por el impactante asesinato del periodista de investigación Villavicencio cuando salía de un evento de campaña el 9 de agosto.

La muerte de Villavicencio apenas 10 días antes de la votación puso patas arriba las elecciones. Los inversionistas en el mercado de bonos han especulado que el asesinato podría disminuir las posibilidades de González, quien lideraba las encuestas, a favor de un contendiente de mano dura contra la delincuencia. Una encuesta publicada la noche del domingo por la firma Comunicaliza, realizada tras la muerte de Villavicencio, mostró a González perdiendo terreno frente a Topic y al partido de Villavicencio.

El nutrido grupo de contendientes casi asegura que González, partidaria acérrima del expresidente Rafael Correa, terminará en una segunda vuelta electoral en octubre. La posibilidad de que Topic u otro candidato se una a ella, y de que alguno pueda derrotarla, sigue siendo una incógnita. Los bonos en dólares de Ecuador retrocedieron el lunes, cediendo parte de las ganancias de la semana pasada a medida que disminuyó el apetito por activos de mayor riesgo en los mercados financieros mundiales.

El muy moderado debate televisado el domingo, en el que se prohibió que los candidatos se atacaran entre sí y se aplicaron rigurosamente los límites de tiempo, hizo difícil que alguien se destacara, incluida González, dijo la politóloga Arianna Tanca de la Universidad Casa Grande en Guayaquil. “No tuvo mucho protagonismo por el formato del debate”, aunque se desenvolvió bien dadas las circunstancias, señaló Tanca.

Indultos policiales

Topic, el conservador cuyos números en las encuestas mejoraron tras la muerte de Villavicencio, dijo ser el candidato correcto para combatir el crimen, citando su experiencia declarada en guerras para otras naciones como exsoldado en la legión extranjera francesa.

El candidato de izquierda Yaku Pérez, de raíces indígenas, dijo que sería duro contra la delincuencia, pero que también daría prioridad a la educación y se opondría a una mayor explotación petrolera en el país. El centrista Otto Sonnenholzner trató de llamar la atención con la política más dura contra el delincuencia hasta el momento, pues prometió indultar a los policías que matan en el trabajo y enviar a los jueces al extranjero para que puedan sentenciar a los criminales sin temer por su seguridad.

El crimen es hoy sin duda el tema más importante en Ecuador, que en solo cinco años se ha convertido en uno de los países más violentos del mundo, con tasas de homicidios que superaron por primera vez en 2022 las de Colombia y México. González se apoyó en la época en que Correa estuvo en el cargo, durante la cual dijo que la delincuencia no era el gran problema en el que se ha convertido ahora.

Pero González podría verse afectada por sus vínculos con Correa, quien vive en un exilio autoimpuesto en Bélgica y fue condenado en rebeldía por corrupción. Es probable que llegue a la segunda vuelta pero que la pierda, dijo Ruth Hidalgo, decana de ciencias políticas de la universidad UDLA en Quito.

Su discurso se ha vuelto de una sola nota, y en lugar de lograr apoyos, me parece que está logrando todo lo contrario, dijo Hidalgo.

Debate libre de deudas

En el debate, que duró tres horas, apenas se habló de la situación fiscal de Ecuador, y solo uno de los candidatos mencionó la precaria deuda del país. Daniel Noboa, que ha quedado rezagado en las encuestas, dijo que el país necesitaría refinanciarse.

El partido Construye de Villavicencio ha tenido dificultades para confirmar un candidato sustituto tan poco tiempo antes de la votación.

Las papeletas ya se han impreso, por lo que las autoridades electorales han dicho que los votantes tendrán que marcar la casilla con el nombre de Villavicencio aunque se confirme un candidato sustituto.

El domingo, el partido designó a Christian Zurita como su nuevo candidato, la segunda elección en cuestión de días. Pero las autoridades electorales ecuatorianas aún no han confirmado las credenciales del nuevo candidato, y no le permitieron participar en el debate televisado, una cita obligatoria de la temporada electoral ecuatoriana. Zurita intentó asistir de todos modos, pero no se le permitió la entrada.

Este debate no vale nada. ¿Cómo es posible que se asesine a un candidato y no se permita aplazar el debate?, dijo Martha Roldós, colaboradora de la campaña de Villavicencio.