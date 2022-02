La pandemia del COVID-19 ha costado 7,000 millones de euros (US$ 7,907 millones) en dos años al fútbol europeo, afirma la UEFA en un informe publicado el jueves, en el que constata un claro retroceso de los mercados de fichajes de los ejercicios 2019-2020 y 2020-2021.

Según la instancia que dirige el fútbol europeo, los clubes de su continente dejaron de ganar 4,000 millones de euros (US$ 4,517 millones) en la campaña 2019-2020 y 3,000 millones de euros (US$ 3,388 millones) en el ejercicio siguiente, después de 20 años de crecimiento ininterrumpido.

La causa de ello está principalmente en lo que se dejó de ingresar por el cierre de los estadios y los partidos a puerta cerrada (4,400 millones de euros, US$ 4,969 millones), por la disminución de las actividades comerciales y de patrocinio (una proyección de 1,700 millones de euros de bajada, unos US$ 1,920 millones) y por el impacto en los derechos de televisión (900 millones de euros, US$ 1,016 millones).

Estos resultados se ajustan a las previsiones desveladas por la instancia en mayo del 2021, que contemplaban una previsión de retroceso de 7,200 millones de euros (US$ 8,134 millones) en dos años teniendo en cuenta un global de 711 clubes de primera división en Europa.

Este nuevo estudio engloba los resultados consolidados de esos mismos 700 clubes para el año 2020, así como los balances financieros anticipados de 95 grandes entidades para el año 2021, especialmente marcado también por los cierres de los estadios al público o por limitaciones de aforo, todo ello debido a la pandemia del COVID-19.

En relación al 2019, los ingresos por venta de entradas bajaron en el 2021 un 88%.

¿Mercado en recuperación?

La UEFA analizó también el impacto del COVID en el mercado de fichajes.

“Los ingresos debidos a los traspasos disminuyeron un 40% en los mercados del verano del 2020, de enero del 2021 y del verano del 2021″ en relación a su nivel de origen, subraya la organización, cifrando en 3,800 millones de euros (US$ 4,293 millones) los gastos de los clubes europeos en el verano (boreal) del 2021, en contraste con los 6,500 millones de euros (US$ 7,343 millones) gastados en ese mismo mercado en el 2019, antes de la pandemia.

La UEFA insiste también en la recuperación económica observada en los últimos meses: los “hinchas parecen tener más ganas que nunca de volver al estadio”, destacando un repunte de los gastos en el mercado en la ventana de enero del 2022 en Europa.

En ese primer mercado del 2022 en Europa se gastaron 950 millones de euros (US$ 1,073 millones), lo que supone un retroceso de apenas un 10% respecto a la media de los mercados de enero entre el 2017 y 2019.

En las grandes ligas, Francia, víctima además de la retirada de Mediapro como difusor de los partidos, es la que ve cómo sus clubes se ven más fuertemente afectados, con unos ingresos globales en bajada en un 29% desde marzo del 2020.

La bajada es de un 20% en cifras globales para los clubes de Inglaterra, Alemania y España, y de un 26% para los de Italia.