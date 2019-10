El acuerdo suscrito en marzo pasado por el Gobierno de Ecuador y el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un monto de US$ 4,200 millones, ha sido el detonante de las protestas por el alza de los precios de los combustibles que tienen en jaque al Ejecutivo presidido por Lenín Moreno, dijeron a Efe varios analistas.

El mandatario, conforme señalaba el acuerdo, decidió eliminar el subsidio o ayuda estatal que durante décadas había permitido reducir el precio de las gasolinas y, además, anunció las reformas laborales y tributarias exigidas por el FMI. En respuesta, los gremios del transporte convocaron a una paralización en los servicios de pasajeros y de carga que afectó a todo el país.

La gasolina extra (95 octanos), la de mayor consumo, pasó de 1.85 a 2.40 dólares el galón (4 litros), mientras que el diésel, usado especialmente en autobuses, de 1.03 a 2.27 el galón.

Para el analista económico Pablo Dávalos , el centro de la protesta es el llamado “paquetazo” de medidas aplicadas y defendidas por Moreno, según señaló en declaraciones a Efe, al tiempo que recordó el compromiso del presidente de Ecuador con el FMI de que, para obtener los desembolsos del crédito, hará cambios en su política económica.

Dávalos opinó que Ecuador no estaba afectado por un choque externo (variación de precios del petróleo) que justificara una situación fiscal tan extrema, al tiempo que indicó que al cambiar su programa de Gobierno, en la práctica, “elevó el precio de la gasolina y el diésel”, una medida que “afecta a todos”, especialmente “a los sectores más pobres de la población”, añadió.

El salario básico mensual en Ecuador es de 394 dólares (359 euros), pero se estima que con otros componentes adicionales llega a un promedio de 460 dólares (419 euros).

Para el economista experto en el FMI, el actual descontento se explica también porque el presidente Moreno ha favorecido a grupos poderosos del país, a los que perdonó el pago de impuestos y atrasos pendientes para incentivar a la industria, por una cuantía que se calcula en unos US$ 4,000 millones.

El malestar por esas medidas ha llegado hasta el punto de que el mismo Moreno ha decidido trasladar de manera temporal su Gobierno a la ciudad costera de Guayaquil, alejada de las manifestaciones indígenas en la capital y un área considerada zona de influencia de los grupos de derechas.

El analista recordó que el incremento del precio de las gasolinas influye en las tarifas del transporte y alienta el aumento de la inflación, que en setiembre pasado registró una tasa interanual del -0.07%, mientras que en ese mismo mes del 2018 alcanzó el 0.23%.

Ecuador, un país con una renta per cápita anual de US$ 4,255 en el 2018, basa su economía fundamentalmente en la exportación de petróleo, principalmente hacia Estados Unidos y China, entre otros, y al que las protestas han causado ya pérdidas de más de US$ 12.8 millones por las paralizaciones en campos petroleros situados en la Amazonía, dijo a Efe una fuente de la empresa pública Petroamazonas.

La toma de varios campos petroleros en la Amazonía han causado hasta el momento una pérdida de producción acumulada de 231,800 barriles de petróleo.

A juicio del experto, "la salida es política, tiene que suspender la aplicación del decreto" que eleva el precio de las gasolinas para desarmar las protestas y propiciar un ambiente de diálogo en el que prime el interés de todos los sectores sociales.

El presidente de Ecuador señaló este lunes que mantendrá las medidas para que la economía de Ecuador “esté sana y la dolarización protegida”, al tiempo que insistió en que había “hecho lo correcto para con la patria” y apeló al diálogo a los sectores sociales, “una puerta que -según dijo- en el Gobierno jamás se cerró”.

Otros analistas consideran que la eliminación de los subsidios era una medida inevitable y esperada por los sectores empresariales para mejorar los ingresos fiscales.

Para José Hidalgo, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes), las medidas anunciadas por el Gobierno pondrán a Ecuador en la senda de la competitividad y permitirán alcanzar los estándares en múltiples aspectos como el empleo o el llamado “riesgo país”, que existen ya en Colombia y Perú.