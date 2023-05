Cerca de 40,000 inversionistas de todo el mundo acudirán a Omaha, Nebraska, en Estados Unidos, donde este fin de semana el fundador y presidente de la empresa Berkshire Hathaway, Warren Buffett, responderá preguntas de sus accionistas.

La ciudad de Omaha acogerá este fin de semana el mayor evento en el año, pues significa una de las principales fuentes de ingreso para los negocios locales. Se prevé que algunos restaurantes perciban en tres días, lo mismo que en todo un mes durante la temporada alta.

En la misma línea, un boleto de avión entre Nueva York y Omaha cuesta este fin de semana más de US$ 1,102, mismo precio que cotizan los viajes desde Los Ángeles, pues de ambas ciudadaes provienen la mayoría de inversionistas internacionales.

Mientras tanto, los hoteles en Omaha cobran alrededor de los US$ 600 por noche, pese a que normalmente el precio promedio en el centro de la ciudad no supera los US$ 150, mientras que en las afueras se sitúa por debajo de US$ 100.

El momento más importante de este evento será el sábado, cuando Warren Buffett y el vicepresidente, Charlie Munger, suban al escenario del palacio de congresos de Omaha.

El viernes, dentro del palacio de congresos, donde se celebrará la junta, se ha creado un espacio llamado ‘El bazar de los chollos’. En este lugar, cerca de 30 empresas expondrán sus productos ante una selecta clientela, ya que solo los accionistas acreditados tienen acceso al recinto y a 20% de descuento en todos los productos.

El sábado, se llevará a cabo una jornada que representará un momento distendido donde los accionistas “pueden preguntar lo que quieran”. Con cerca de 40.000 asistentes, el turno será aleatorio y solo hay tiempo para unas cincuenta preguntas.

El aforo al lugar es limitado, con una capacidad de 11.000 personas, siendo que la mayor parte de inversionistas se quedan fuera. Todos ellos realizan largas colas desde la madrugada para lograr encontrar un butaca en el recinto.

