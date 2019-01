Trump, acciones, infraestructura y otros errores

Cada año hago una lista de mis desaciertos en los últimos 12 meses. Publicar esto me permite asumir mis errores y aprender de la experiencia.

Lo hago hace más o menos una década. Me ayuda mucho con mi "proceso" y espero que encuentre algo útil en ella también. A continuación los mea culpa:

1. Trump no le hará daño al mercado bursátil: He escrito bastante sobre el por qué mezclar la política y las inversiones es una mala idea. Es algo emocional, nada de objetivo y ha dado pobres resultados a lo largo del tiempo. Como he dicho antes, los movimientos de los mercados financieros suelen tener poco que ver con las actividades normales de los presidentes.

Me demoré hasta diciembre en reconocer que Donald Trump no es un presidente normal: se quejó sobre los aumentos de tasa de interés de la Reserva Federal luego de reemplazar a un jefe de la Fed de línea blanda por otro de línea dura, disparó el déficit durante un período de auge cuando debió hacer lo contrario e inició lo que se comienza a ver como una prolongada guerra comercial con China, después de jactarse de que sería fácil de ganar.

2. Apostar por mercados emergentes: Habían sido mi respuesta por default a la pregunta "¿dónde debería poner a trabajar mi dinero hoy?" Sugerí que los mercados emergentes eran una gran jugada a largo plazo y las valuaciones bajas se revertirían con el tiempo. Puede se vea ridículo por un par de años, pensé, pero luego de una o dos décadas lo verán como un genio.

Bueno, han pasado unos cuantos años y lo de ridículo parece ser cierto. Todavía esperamos lo de genio.

3. Infraestructura: Sí, pensé que esto sería algo que Trump, autoproclamado maestro de la construcción, podría concretar. Mi ilusión era ver una red ferroviaria, vial, aeroportuaria y eléctrica propia de una gran nación. Pero no.

Hace solo un año escribí que incluso la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que suele alinear sus posturas con las del Partido Republicano, respaldaba esto e inclusive tomó la postura de apoyar un mayor impuesto a los combustibles para pagar por la modernización de la infraestructura. Esa idea murió casi tan pronto se planteó.

Suficiente de mis errores. Hay otra categoría en la cual hay una buena posibilidad de que haya estado equivocado, pero es posible que no se pueda emitir un veredicto final:

1. El papel de Facebook en las presidenciales de 2016: Poco después de los comicios presidenciales de 2016, sugerí que la red social no determinó el resultado de la votación. Es cierto que difunde noticias falsas, pero pensé que cambiaba la opinión de pocas personas.

Resulta que la elección fue mucho más reñida de lo informado originalmente. Convencer a 77,774 personas en tres estados pudo ser todo lo que los rusos necesitaban para cambiar el desenlace a favor de Trump. El mes pasado, un reporte del Senado concluyó que Instagram, unidad de Facebook, fue una "mayor herramienta para los rusos que el mismo Facebook".

Considero que en este tema estoy probablemente, no definitivamente, equivocado.

2. No hay que temer a octubre: Al comienzo de aquel mes nefasto escribí que los inversionistas debían preocuparse más sobre septiembre que octubre, según los desempeños históricos. Los mercados bursátiles procedieron a desplomarse y se mantuvieron así durante los siguientes tres meses, retrocediendo casi 20 por ciento.

Esto fue, naturalmente, una discusión de posibles desenlaces, no un pronóstico como tal. Que los dados caigan en par de unos no quiere decir que los cálculos estén equivocados. De todas formas, esta vez octubre fue peor que septiembre.

3. Este mercado alcista no tiene nada de viejo: Los debates sobre la edad de los mercados alcistas son tan tontos. No es la edad la que los acaba y no hay nada mágico sobre un declive de 20 por ciento como indicador del inicio de un mercado bajista.

Ahora podemos argumentar si el reciente desplome de 19.78% fue realmente el fin del prolongado mercado alcista. Considerando que el Russell 2000, el Nasdaq 100 y el S&P 500 han retrocedido más de 20 por ciento, estamos oficialmente en territorio de mercado alcista cíclico. Todavía está por verse si el mercado alcista secular de más largo plazo ha concluido.

4: Indicador sobre portadas de revistas de Apple: Me gusta recalcar que ciertos indicadores que abarcan índices o mercados completos no funcionan con empresas individuales: a saber, el indicador sobre portadas de revistas de Apple.

Como apunté, de una forma u otra Apple, el fallecido exdirector ejecutivo Steve Jobs o el CEO actual, Tim Cook, han aparecido en innumerables portadas a lo largo del tiempo. Elegir cuidadosamente aquellas que preceden una caída de acciones e ignorar el resto en medio de años de tremendas ganancias es un ejercicio inútil.

Esa es mi lista de 2018. Las probabilidades indican que en 2019 habrá una variedad de nuevos errores que asumir.