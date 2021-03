Esta es la historia del dólar en lo que va del 2021. Comenzó el año con una tendencia a la baja. Mucha gente se mostró algo cautelosa con sus perspectivas. El asunto era que la gente había comprado muchos dólares el año pasado. Es posible que deseen vender algunos. Desde entonces, ha habido una revisión al alza espectacular de las previsiones de crecimiento del PBI en Estados Unidos. Esto se ha reflejado en un fuerte aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Mejoras de crecimiento y tasas de interés más altas son señales buenas para las monedas. El resultado ha sido un dólar más fuerte.

Para tener un dólar fuerte no es suficiente que a Estados Unidos le vaya bien; a otros también les debe ir mal. “Si la economía estadounidense crece increíblemente rápido y eso no sucede en ningún otro lugar, el dólar subirá”, opina Kit Juckes del banco Société Générale. La pregunta es: ¿puede seguir subiendo y durante cuánto tiempo? El dólar suele provocar fuertes sentimientos en la fraternidad monetaria. O es amado u odiado. Ese no es el caso ahora, lo cual es notable. Puede haber una historia de dólar fuerte. Pero no hay una historia realmente sólida sobre el dólar.

Para entender por qué, considere primero los impulsores clave de los movimientos de las divisas: los flujos comerciales, las tasas de interés relativas y el apetito por el riesgo. Los flujos comerciales rastrean la demanda subyacente de una moneda. Si las tasas de interés internas aumentan en relación con las externas, eso atrae capital especulativo hacia adentro, lo que respalda una moneda.

Los cambios en el apetito por el riesgo pueden abrumar estos fundamentos. De hecho, esa fue la historia en el 2020. En marzo pasado, cuando de repente la prioridad era tener efectivo, el efectivo que la gente quería eran dólares. El índice DXY, un promedio ponderado del tipo de cambio del dólar frente a otras seis monedas ampliamente negociadas, subió bruscamente a mediados de marzo, cuando el COVID-19 alarmó los mercados. La Reserva Federal respondió abriendo líneas de swap con otros bancos centrales para aliviar la escasez de dólares. Luego, durante el resto del año, el dólar retrocedió, ya que el apetito por el riesgo revivió.

La recuperación del dólar este año se trata más de diferenciales de tasas de interés. Aquí la historia se desprende un poco. Las tasas de interés que normalmente uno consideraría importantes para los flujos monetarios especulativos son las tasas a corto plazo. Pero los bancos centrales no planean moverlas pronto. De modo que los rendimientos de los bonos se han convertido en un significante, ya que reflejan en parte los temblores aún distantes de los movimientos en las tasas futuras a corto plazo. Los rendimientos de los bonos, a su vez, están respondiendo a las expectativas de crecimiento. El dólar responde subiendo.

Después de todo, ¿por qué moneda lo cambiaría, el euro? La economía de Estados Unidos está recuperándose, mientras que gran parte de la eurozona permanece cerrada y la distribución de vacunas ha sido lenta (por decirlo de una manera sutil). Puede argumentar que la Reserva Federal tendrá que ajustar la política monetaria antes de lo que cree. Pero el Banco Central Europeo parece dispuesto a mantener las tasas de interés cercanas a cero por tiempo indefinido. Lo mismo ocurre con el Banco de Japón.

El programa de vacunación de Gran Bretaña ha sido un éxito, lo que ayuda a explicar el aumento de la libra. Pero Gran Bretaña permanece bloqueada y su economía sigue sufriendo. El aumento de los precios del crudo ha hecho subir las monedas de los grandes productores de petróleo, como Canadá y Noruega. Pero más allá de estos, hay pocas monedas que podría preferir al dólar.

Parece probable que el dólar suba un poco más en el corto plazo. “Hay muchas posiciones cortas obsoletas en dólares”, dice George Papamarkakis del fondo de cobertura North Asset Management. Los especuladores que tienen una visión bajista del dólar ya lo han vendido en descubierto.

Si la moneda sigue subiendo, es posible que se vean obligados a volver a comprarla. Otro factor a favor del dólar es que el apetito por el riesgo es menos voraz de lo que era. Los mercados de valores están entrecortados. El dólar podría ser el peor lugar para evitar la volatilidad. Y si los mercados financieros sufren una rabieta a gran escala, el dólar podría beneficiarse de una fuga hacia la seguridad.

Más adelante en el año, sin embargo, hay argumentos a favor de un dólar ligeramente más débil. Una gran parte de esa historia es que una economía estadounidense en auge conducirá a un déficit comercial más amplio: la fuerte demanda en Estados Unidos estimulará la actividad en otros lugares. Asia ya lo está haciendo bien. Europa está rezagada, pero disfrutará de un repunte una vez que aumenten las tasas de vacunación. De este modo se reanimaría la toma de riesgos. “Cuando a Estados Unidos le va bien, y también trae consigo al mundo, hay lugares más interesantes para que los inversores pongan su dinero”, dice Juckes.

Conforme se van alargando los días, el 2021 podría comenzar a parecerse menos a principios del 2018, cuando un ritmo más rápido de aumentos de las tasas de interés en Estados Unidos hizo subir el dólar, y más como al 2017, un año de amplio crecimiento global y una caída del dólar. La historia del dólar en el 2021 aún podría tener un giro.