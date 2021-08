En 1908, la compañía de válvulas Ashton construyó una fábrica en la esquina de Binney Street y First Street en Cambridge, Massachusetts. En lo que era una industria de alta tecnología de la época, fabricó medidores, válvulas, silbatos, relojes y otros dispositivos que ayudaron a que las calderas de vapor fueran menos susceptibles a explotar y matar personas. Poco más de 100 años después, en el 2010, otro proveedor de una tecnología que salva vidas se mudó a las instalaciones abandonadas de Ashton: Moderna.

El año pasado, el favorito de la biotecnología se ha convertido en sinónimo de la lucha contra el COVID-19. Su ingeniosa vacuna mRNA, como una similar desarrollada por Pfizer, un gigante farmacéutico estadounidense, y BioNTech, una startup alemana, salvó millones de vidas.

El éxito de Moderna también ha llamado la atención sobre la industria biotecnológica de Estados Unidos, gran parte de ella centrada en Cambridge. Sede de la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, es lo más cercano que tiene actualmente el negocio de la biotecnología a Silicon Valley.

Y la industria está en auge. Desde el 2010, un índice de empresas de biotecnología que cotizan en la bolsa Nasdaq se ha quintuplicado en valor, y el número de empresas en ella se ha más que duplicado, a 269. Entre el 2011 y 2020, el dinero que las nuevas empresas de biotecnología recaudaron en ofertas públicas iniciales (IPO) estadounidenses se dispararon de US$ 4,000 millones a US$ 65,000 millones. En lo que va del año, los capitalistas de riesgo han invertido más de US$ 20,000 millones en empresas farmacéuticas y de biotecnología, no muy lejos del récord del año pasado de US$ 27,000 millones.

Cambridge está llena de grúas y edificios nuevos, aburridos por fuera pero llenos de ciencia apasionante por dentro. En Boston, al lado, se están construyendo nuevos laboratorios alrededor del renovado Seaport. Según los informes, los precios de espacio de laboratorio alcanzan los US$ 160 por pie cuadrado, quizás el inmueble comercial más costoso de Estados Unidos, no a nivel de calle.

El ritmo de expansión de la industria hubiera sido inconcebible hace 10-15 años, se maravilla Jean-François Formela de Atlas Venture, una empresa de capital de riesgo (VC). Los negocios están apareciendo por todas partes, incluso al final del pasillo de la oficina de Formela. Flagship Pioneering, una empresa de capital riesgo que guía a los emprendedores desde una idea prometedora hasta un negocio que puede atraer inversores externos, ha creado 26 empresas desde el 2013. Su fundador, Noubar Afeyan (que también es presidente de Moderna), espera desarrollar hasta diez dentro de un año.

El boom tiene varias causas. Tim Haines, presidente de Abingworth, un administrador de activos con sede en Londres centrado en las ciencias de la vida, señala que muchos inversores se han visto arrastrados por la noción de “capitalismo filantrópico”: ganar dinero con productos que podrían beneficiar a la sociedad. Otras razones son más obvias. Según las estimaciones de Haines, el 64% de los medicamentos en etapa avanzada de desarrollo están siendo elaborados por empresas de biotecnología jóvenes creadas en torno a una tecnología novedosa en lugar de grandes empresas farmacéuticas como Pfizer (que a menudo se asocian con biotecnologías más pequeñas como BioNTech, o las adquieren, para impulsar las carteras de desarrollo).

Muchas de estas tecnologías son en sí mismas el resultado de avances recientes en terapias celulares y génicas, en las formas de administrarlas y en la identificación de los pacientes a los que es más probable que se beneficie más. El dinero nuevo está fluyendo hacia las empresas que desarrollan tratamientos para el cáncer, enfermedades del sistema inmunológico o del cerebro e incluso enfermedades infecciosas. Todos compiten por ser el próximo Moderna, cuya capitalización de mercado ha aumentado de US$ 5,000 millones cuando salió a bolsa a fines del 2018 a US$ 156,000 millones. Muchos esperan emularla expandiéndose desde el desarrollo de terapias hasta su fabricación.

Pasando por la sede de Moderna justo al lado de la bulliciosa Binney Street, es fácil pasar por alto los riesgos. Las personas con un doctorado en ciencias de la vida y conocimientos de gestión son una raza rara. A diferencia de idear la próxima app, las ciencias de la vida no se pueden hacer en Zoom. Muchas ideas inteligentes nunca se concretan. Aquellos que se convierten en terapias a menudo cuestan mucho, lo que enoja cada vez más a demócratas y republicanos en el Congreso y ha llevado a pedidos de control de precios.

El mayor peligro es común para las startups: ¿pueden ganar dinero? Solo una de cada seis empresas en el índice de biotecnología Nasdaq lo hizo en el 2020. Las cinco sextas partes restantes perdieron un total de US$ 33,000 millones. Vertex, un graduado estrella de Binney Street que se ha mudado a Seaport, perdió dinero desde su fundación en 1989 hasta el 2017. Moderna obtuvo ganancias el último trimestre por primera vez en una década y el precio de sus acciones ha caído. Aún así, sus aspirantes a imitadores pueden consolarse con el hecho de que los inversores en biotecnología son muy pacientes.