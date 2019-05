Super Bowl tendrá menos cortes publicitarios en el 2020

Por primera vez en décadas, el Super Bowl tendrá menos cortes comerciales.

Fox Corp. y la National Football League reducirán el número de cortes por tiempo a cuatro, en vez de cinco, para el gran juego del próximo año. Le apuestan a que menos interrupciones hagan que los anuncios sean más memorables y el juego parezca moverse más rápido. Habrá un corte adicional "flotante".

Las redes de televisión que transmiten la NFL se han movido a cuatro cortes por trimestre durante los últimos dos años para los partidos previos, pero no han usado el formato para un Super Bowl desde principios de los años ochenta.

Tener menos cortes no significa necesariamente menos comerciales. Pero la medida podría ayudar a Fox a justificar precios más altos por los anuncios, ya que la investigación de la NFL ha encontrado que el patrón conduce a una mejor retención.

El Super Bowl es la pauta comercial más cara de la televisión, con espacios de 30 segundos que cuestan más de US$ 5 millones.

Fox y la NFL tenían que intentar algo. Si bien el Super Bowl sigue siendo el evento televisivo más visto del año, la audiencia y las ventas de publicidad han disminuido. Este año, las ventas por publicidad en el evento cayeron más de 6%.

CBS Corp. recaudó US$ 382 millones en ventas de anuncios durante el juego de febrero, por debajo de los US$ 408 millones que obtuvo la NBC de Comcast Corp. el año pasado y los US$ 419 millones de Fox en 2017, según estimaciones de Kantar Media.

La audiencia llegó a 98.2 millones, también menor en comparación con el año pasado y la más baja desde el 2008.