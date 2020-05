Estados Unidos mantendrá un desempleo de dos dígitos durante un período prolongado sin mayor y mejor apoyo gubernamental para la economía golpeada por COVID-19, dijo Joseph Stiglitz, economista ganador del Premio Nobel.

“Nos dirigimos hacia una tasa de desempleo de al menos 25%”, comentó a Bloomberg Television el lunes. Si bien el desempleo podría disminuir un poco a medida que las empresas vuelvan a abrir tras la cuarentena, “no volveremos a estar cerca de lo que normalmente diríamos que es un nivel terrible de 10% a 12%” a menos que se reciba más ayuda del gobierno.

La tasa de desempleo se triplicó en abril a 14.7%, a medida que empleadores recortaron 20.5 millones de empleos, una cifra sin precedentes. Se anticipa un aumento adicional este mes.

Stiglitz dijo que los casi US$ 3 billones en ayuda económica que el Congreso ya aprobó estaban “mal diseñados”. Hizo la comparación con paquetes más reducidos en el extranjero que se centraron más en mantener a los trabajadores en las nóminas de las empresas a medida que los Gobiernos cerraban la actividad económica para contener el contagio.

La Cámara de Representantes, controlada por el partido demócrata, aprobó la semana pasada un proyecto de ley de estímulo económico adicional de US$ 3 billones que los republicanos y el presidente, Donald Trump, ya rechazaron. La medida de la Cámara de Representantes otorgaría a estados y gobiernos locales con problemas de efectivo más de US$ 1 billón, al tiempo que proporcionaría a la mayoría de los estadounidenses una nueva ronda de cheques por US$ 1,200.

“Lo que me preocupa es que muchas personas en el partido republicano han pedido que sea más despacio” con respecto al estímulo, dijo el profesor de Columbia University.

Salvo el rápido desarrollo de una vacuna, que Stiglitz considera de baja probabilidad, el gobierno tendrá que continuar brindando apoyo a la economía durante los próximos 24 meses para compensar el impacto a la demanda por la incertidumbre sobre el curso del mortal virus, dijo.