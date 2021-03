Bautizado “plan de rescate estadounidense”, el proyecto para inyectar US$ 1.9 billones en la economía que impulsa el presidente Joe Biden será votado este miércoles por la Cámara de Representantes, y es el tercero que lanza Estados Unidos para luchar contra las consecuencias económicas de la pandemia.

Estas son las principales medidas que contiene:

Cheques directos para las familias

Este primer plan de rescate de la era Biden dará una ayuda inmediata a los estadounidenses.

Las personas que ganan menos de US$ 75,000 al año y las parejas casadas cuyos ingresos no superen los US$ 150,000 al año recibirán próximamente cheques de US$ 1,400 por persona. El proyecto de ley prevé asimismo US$ 1,400 por persona a cargo.

En la versión enmendada por el Senado, los pagos disminuyen progresivamente antes de desaparecer para los particulares cuyos ingresos alcanzan al menos US$ 80,000 y US$ 160,000 para las parejas casadas.

Este tramo de la ayuda totaliza unos US$ 400,000 millones para millones de estadounidenses.

Estos cheques completan otros de US$ 600 enviados en el marco del último plan de US$ 900,000 millones adoptado en diciembre, que siguió al de US$ 2.2 billones a mediados del año pasado.

Subsidios de desempleo extendidos

El proyecto de ley adoptado por el Senado prolonga hasta el 6 de septiembre el pago de subsidios por desempleo adicionales de US$ 300 por semana, que expiraban el 14 de marzo.

Crédito fiscal para cuidado de niños

El gobierno apunta a las familias de menores ingresos al darles créditos sobre impuestos para cuidados de niños de US$ 3,600 para niños hasta 5 años y US$ 3,000 entre 6 y 17 años.

Los créditos sobre impuestos estarán disponibles para todos los beneficiarios con niños independientemente de su ingreso.

Vacunas, test y trazabilidad

Unos US$ 15,000 millones serán destinados a vacunación, US$ 50,000 millones para test y rastreo y US$ 10,000 millones para producir vacunas.

El presidente espera que 100 millones de dosis de vacunas sean administradas en sus primeros 100 días de mandato.

Centros educativos

Las escuelas recibirán unos US$ 126,000 millones y US$ 39,000 millones serán destinados a las guarderías.

Muchos centros educativos permanecieron cerrados por un año por no poder implementar protocolos sanitarios (ventilación, por ejemplo).

El plan incluye US$ 40,000 millones para las universidades.

Estados y municipalidades

Unos US$ 350,000 millones irán a los gobiernos estatales y municipales, tribus y territorios.

Pequeñas empresas

El sector gastronómico, uno de los más afectados por las restricciones para contener la pandemia, se beneficiará con US$ 25,000 millones.

La propuesta de duplicar el salario mínimo a US$ 15 la hora fue eliminada del proyecto final.