Los pacientes de la tercera edad diagnosticados con demencia en Estados Unidos a menudo no son atendidos por médicos especializados, según un estudio revelado por la Universidad del Sur de California (USC), que encontró que los hispanos y asiáticos son los más afectados.

El estudio "Análisis longitudinal del diagnóstico de demencia y atención especializada entre beneficiarios de Medicare racialmente diversos" asegura que el 85 % de los pacientes de la tercera edad con demencia no fueron diagnosticados por un médico especializado y que el diagnóstico de "demencia no especificada" es común.

“Los especialistas en demencia están más familiarizados con los subtipos de demencia y pueden ser menos propensos, por ejemplo, a diagnosticar erróneamente la enfermedad de Alzheimer y recetar erróneamente medicamentos antipsicóticos a los pacientes”, dijo Julie Zissimopoulos, coautora del reporte y directora del programa Aging and Cognition, de USC.

Los investigadores también encontraron que un año después del diagnóstico, menos de una cuarta parte de los pacientes con demencia habían visto un especialista para tratar esta enfermedad.

Los especialistas que diagnostican la demencia son neurólogos, psiquiatras, neuropsiquiatras y geriatras.

Después de cinco años de diagnóstico, el porcentaje de los pacientes que habían visto a un especialista apenas había aumentado a 36%.

El estudio de USC, en colaboración con la Universidad Johns Hopkins y la Universidad de Washington, resalta que las consultas especializadas eran "particularmente bajas en los pacientes hispanos y asiáticos", en comparación con los blancos o afroamericanos.

Aproximadamente, el 37% de los hispanos y el 40% de los asiáticos con un diagnóstico inicial de demencia no recibieron seguimiento durante el primer año de diagnóstico.

"Sin la identificación del tipo de demencia, los pacientes y sus familias están potencialmente perdiendo discusiones importantes sobre la atención y el manejo de este diagnóstico con otras afecciones crónicas, así como información sobre ensayos clínicos", explicó Zissimopoulos.

En el mismo sentido, la investigadora señala que identificar y diagnosticar los subtipos de demencia también puede ayudar a desarrollar y evaluar nuevos medicamentos y a obtener acceso a tratamientos efectivos cuando estén disponibles.

La investigación, que se basó en los datos de cerca de un cuarto de millón de pacientes cubiertos por Medicare en un periodo de cinco años, fue publicada en el sitio especializado Alzheimer & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

La demencia afecta a aproximadamente a 7 millones de personas en Estados Unidos y se prevé que en los próximos 20 años el número de pacientes con esta enfermedad llegue a 12 millones.

Los investigadores aseguran que los hallazgos del estudio ayudarán en los esfuerzos para mejorar el diagnóstico, así como la dirección correcta de los recursos a los médicos.