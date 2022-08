Cuando la amenaza de la inflación asomó por primera vez su fea cabeza a principios del año pasado, la Reserva Federal, la mayoría de los participantes del mercado y los analistas encontraron de forma inmediata razones para desestimarla.

Los catalizadores eran externos, pequeños en número e históricamente inclinados a ser rápidamente reversibles. Optar por la caracterización “transitoria” fue rápido y fácil de hacer, especialmente porque no requirió ningún cambio de enfoque. Después de todo, simplemente “se miraba a través” de fenómenos transitorios.

A medida que la inflación persistió y se aceleró, los mercados se alejaron de la visión de transitoriedad, pero la Fed se aferró a ella hasta finales de noviembre. En ese momento, la inflación había comenzado a arraigarse más profundamente en el sistema económico y sus impulsores se estaban ampliando.

Cuando la Fed finalmente comenzó a elevar las tasas de interés y a trazar un camino para el ajuste cuantitativo a través de la contracción del balance, tanto los banqueros centrales como muchos analistas y participantes del mercado optaron inicialmente por un resultado de “aterrizaje suave”, es decir, la capacidad de reducir la inflación sin hacer mucho daño al crecimiento. Una vez más, fue rápido y fácil. Y, de nuevo, resultó parcial y demasiado simplista.

No pasó mucho tiempo hasta que los mercados comenzaron a descontar un riesgo significativo de recesión a medida que se difundió la idea de que, dado que la Reserva Federal se había retrasado tanto en actuar frente a la inflación, su necesidad de aumentar las tasas de interés de manera rápida y agresiva probablemente dañaría significativamente la actividad económica. Tanto las acciones como los bonos cayeron con fuerza y la curva de rendimiento comenzó a revertirse.

Era hora de que las palabras tranquilizadoras de la Fed sobre un aterrizaje suave dieran paso a un tono más cauteloso, junto con una narrativa política más decidida que incluyera un compromiso “incondicional” de controlar la inflación.

La reversión de la curva de rendimiento se profundizó, y el diferencial entre los bonos del Tesoro a dos y diez años alcanzó en un momento menos de 50 puntos básicos. La Fed indicó que tenía la intención de dejar de proporcionar orientación a futuro después de una serie de papelones.

La combinación reciente de un informe de empleo más fuerte de lo esperado y cifras de inflación mejores a lo proyectado ha restablecido la narrativa dominante en los mercados, nuevamente lo que es más rápido y fácil de hacer.

El tono económico decididamente mucho más constructivo se basa en la opinión de que la Fed podrá completar su ciclo de endurecimiento monetario en los próximos meses e incluso comenzar a relajarlo el próximo año, limitando así el impacto en el crecimiento, el empleo y los ingresos.

Esto pone a la Fed en una posición difícil. ¿Hace lo mismo y valida con hechos y palabras la relajación de las condiciones financieras como lo están haciendo los mercados?; ¿O se mantiene firme y corre el riesgo de desestabilizar a los mercados que han recuperado el equilibrio después de un nocivo primer semestre?

Por muy tentador que pueda ser volver a elegir el curso de acción fácil, la Fed debería resistirse a otro enfoque que presenta el riesgo de mantener viva la amenaza de la inflación por más tiempo. Esto no solo resultaría en una mayor erosión del poder adquisitivo, sino que también dañaría aún más las perspectivas de crecimiento e impondría una carga aún mayor sobre los segmentos más vulnerables de nuestra sociedad.

La Reserva Federal debe mantener el rumbo y hacer todo lo posible para volver a meter al genio de la inflación en la botella. Esto no es fácil y está lejos de no tener riesgos. Sin embargo, domina la otra alternativa de política disponible para una Reserva Federal que, debido a sus errores anteriores, ya no tiene a su disposición la opción de elegir el mejor enfoque de política monetaria.