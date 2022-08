La presidenta de la Fed de Kansas City, Esther George, dijo en Jackson Hole, Wyoming, donde organiza el retiro anual de políticas monetarias de la Fed, que el banco central aún no ha aumentado las tasas de interés a niveles que influyan en la economía, y que es posible que deba hacer que superen el 4% por un tiempo.

“Es muy importante que seamos claros en nuestra comunicación sobre a dónde nos dirigimos”, dijo a Michael McKee y Kathleen Hays en una entrevista con Bloomberg Television.

“Tenemos que elevar las tasas de interés para desacelerar la demanda y lograr que la inflación regrese a nuestro objetivo”, señaló George, quien este año es miembro votante del comité de política monetaria de la Fed.

Los comentarios de George ayudaron a preparar el terreno para dos ajetreados días de oradores de la Fed, que serán encabezados el viernes por el presidente Jerome Powell con un discurso en el que probablemente reiterará su determinación de seguir ajustando la política monetaria para combatir la inflación.

El banco central de Estados Unidos está elevando rápidamente las tasas de interés para frenar las presiones de precios más intensas en 40 años. Los precios al consumidor en EE.UU. subieron un 8.5% en los 12 meses hasta julio. La Fed apunta a un indicador diferente, llamado índice de precios de gastos de consumo personal, que aumentó un 6.8% en el año hasta junio.

Cuando se le preguntó sobre cuánto debería aumentar la Fed los costos de endeudamiento, George dijo que había “más margen” y rechazó las apuestas en los mercados financieros de que el banco central comenzaría a recortar las tasas el próximo año.

“Creo que tendremos que esperar, podría superar el 4%. No creo que eso esté fuera de discusión”, señaló. “Creo que no se sabrá hasta que se empiecen a observar las señales de los datos”.

Los funcionarios de la Fed elevaron 75 puntos básicos en cada una de sus últimas dos reuniones y han dicho que esa misma alza podría estar nuevamente en discusión cuando se reúnan el próximo mes, dependiendo de los datos.

Hasta esa fecha, los encargados de política monetaria conocerán nuevas lecturas de los precios al consumidor y el empleo.

El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, dijo en una entrevista con CNBC, que es necesario elevar las tasas a territorio restrictivo.

“Hay destellos de esperanza en torno a la inflación. Nuestro trabajo no ha terminado. Podemos tomar eso como algo positivo, pero debemos seguir tomando medidas para elevar las tasas para lograr tener la inflación bajo control”, indicó.

Harker también adoptó un tono mesurado, restando importancia a sugerencias que apuntaban a que un anuncio de la Fed de un alza de solo medio punto el próximo mes sería de alguna manera dovish.

“Desde 1983, la Fed ha subido las tasas 86 veces, 75 de ellas por debajo de los 50 puntos básicos”, sostuvo. “Entonces, si son 50 o 75, no puedo saberlo en este momento, pero no pensemos que 50 no es un aumento importante”.

El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, dijo en una entrevista con el Wall Street Journal que aún no había decidido si respaldaría un aumento de 50 o 75 puntos básicos en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) del 20 al 21 de setiembre.

“En este punto, arrojaría una moneda entre los dos”, dijo al Wall Street Journal. “Todos nosotros, como encargados de política monetaria, entendemos que la inflación es un gran problema y es un desafío que haremos todo lo posible por manejar”.

Bostic dijo que cree que las tasas neutrales están cerca del 3%. La tasa neutral es un nivel teórico que ni acelera ni frena la economía.

Los funcionarios de la Fed estimaron en junio que la tasa neutral a largo plazo se ubicaría en 2.5%. Pero las actas de su reunión del mes pasado destacaron un debate sobre si podría ser más alto a corto plazo.