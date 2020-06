Por Stephen L. Carter

Estamos viviendo un momento intelectual peligroso. A raíz del asesinato a sangre fría de George Floyd por parte de la policía en una esquina de Minneapolis, la gente marcha por la justicia racial, un desarrollo bueno para un Estados Unidos en pedazos.

Pero cuando esas demandas buscan restringir el universo de la conversación permisible, cruzan una línea democrática que vale la pena defender.

HBO Max ha eliminado temporalmente “ Lo que el viento se llevó ” de su catálogo, citando sus estereotipos racistas y la glorificación de la esclavitud del sur, hasta que la película pueda reinsertarse en lo que la compañía considere un “contexto” apropiado. los críticos están exigiendo la renuncia de un distinguido economista que coedita el Journal of Political Economy debido a sus fuertes críticas al movimiento Black Lives Matter. un profesor de ciencia política en la UCLA fue condenado por su propio departamento y está bajo investigación adicional después de leer en voz alta a sus estudiantes la “ Carta desde la cárcel de Birmingham ” de Martin Luther King Jr., uno de los grandes documentos de la historia de Estados Unidos, que incluye un término peyorativo considerado innombrable.

No cuestiono el dolor ni la sinceridad de quienes están enojados, temerosos o frustrados. Siento el impacto emocional del momento yo mismo. Así que no estoy dispuesto a aceptar la visión de los críticos cuando dicen que lo que estamos viendo es un brote de una ideología que llaman “ seguritismo ”.

No obstante, por el bien de nuestro futuro democrático, tenemos que encontrar un camino más allá del difícil lugar donde nos encontramos actualmente, un lugar donde la expresión de puntos de vista hirientes y exasperantes se considera fuera de límites. La democracia se basa fundamentalmente en la batalla de las ideas y en la noción anticuada de que la cura para el mal discurso es un mejor discurso .

Es parte de mi trabajo como académico resistir el impulso de juzgar un argumento por el hecho de estar de acuerdo o si me hiere . Pero aparte de mi formación profesional, también es parte de mi trabajo como ciudadano permitir que otros presenten argumentos que me duelan o me asusten, incluso cuando se trata del espinoso tema de la raza.

En la facultad de derecho, me abrí camino a través del controvertido volumen de James J. Kilpatrick “ The Southern Case for School Segreation ” (El argumento del Sur en favor de la segregación racial). El libro no fue asignado para un curso. Lo busqué. Kilpatrick no me persuadió, pero me hizo pensar. Me enseñaron que la vitalidad de la vida intelectual se basa en leer no solo a los que tienen razón, sino también a los que se equivocan de una manera interesante.

En 1959, Harvard Law Review publicó un artículo del gran teórico constitucional Herbert Wechsler titulado “Toward Neutral Principles of Constitutional Law” (Hacia principios neutrales del derecho constitucional). En él criticaba, entre otras cosas, el análisis legal de la Corte Suprema en Brown v. Board of Education. Ninguna petición solicitó la remoción de Wechsler.

Ningún estudiante realizó una huelga. En cambio, los estudiosos del derecho escribieron una serie de respuestas poderosas y muy razonadas. El artículo de Wechsler obligó a quienes no estaban de acuerdo con él a fortalecer sus propios argumentos. Que, más de medio siglo después, “Principios Neutrales” siga siendo uno de los artículos de revisión de leyes más citados de todos los tiempos, nos dice que los académicos aún están discutiendo.

Así es como se supone que funciona la batalla de las ideas. Durante mucho tiempo he sido de la opinión de que la medida de la salud de una democracia es su tolerancia al disenso, particularmente en los asuntos que aprecia. La misma pregunta debería hacerse a los movimientos sociales, políticos y religiosos: ¿pueden tolerar el desacuerdo o no? Si no, deberíamos preocuparnos.

Consideremos los ejemplos particulares mencionados anteriormente. He explicado en otros lugares por qué es posible considerar “ Lo que el viento se llevó ” una obra maestra cinematográfica, incluso mientras se condena su mensaje violento y brutal. Creo que es obvio que editar al Dr. King para evitar ofensas es una idea terrible. Y la noción de que un editor de revista debe ser despedido por expresar opiniones que otros (incluido yo mismo) consideran ofensivas es simplemente aterradora.

Como he escrito antes, mi cautela sobre el tema está influenciada por el destino de mi tío abuelo. Durante la era de McCarthy, fue a prisión por negarse a dar nombres. Era un erudito brillante, un experto en el trabajo de Tennyson, pero debido a que era comunista, le era esencialmente imposible obtener empleo.

Entre los objetivos de los macartistas estaban las películas que presentaban el mensaje equivocado, los académicos que tomaban posiciones equivocadas y los maestros que enseñaban lecciones equivocadas. Con raras excepciones, a nadie se le prohibió legalmente expresar opiniones que los cazadores rojos odiaran; simplemente fueron humillados públicamente si lo hacían, y esa humillación pública a menudo condujo a la pérdida de estatus y de empleo. Los libros fueron retirados de las tiendas; los maestros fueron retirados del aula.

Se podría responder que, en retrospectiva, la Amenaza Roja era exagerada. Tal vez, pero ese no es el punto de la historia. El punto es que en esa era horrible, aquellos con poder para controlar las palabras y el destino de los demás vieron la amenaza como real y mortal, siempre al borde de alzar su cabeza destructiva.

La única forma de detener la propagación de lo que consideraban una idea peligrosa era castigar a cualquiera que la propusiera. Durante una década tuvieron mucho éxito. Y por un breve y agonizante momento de la historia, los cazadores comunistas encendieron una hoguera que estuvo cerca de consumir nuestra democracia.

La década del 2020 no es la de 1950, pero a menos que hagamos frente a las ideas y los argumentos que nos hieren mucho mejor de lo que lo hemos hecho hasta ahora, nuestra democracia aún podría estar en peligro.

Es vital resistir la tentación de permitir que nuestro momento presente, tan rico con el potencial para un cambio social genuino y atrasado, se deteriore en una búsqueda macartista de los pensadores equivocados. Porque cuanto más juguemos con los mismos fósforos, mayores serán las posibilidades de que encendamos el mismo fuego.