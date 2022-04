El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Gary Gensler, reprimió las especulaciones de que se está gestando un acuerdo para evitar que unas 200 acciones chinas dejen de cotizar en bolsa, lo que indica que solo el cumplimiento total de las inspecciones de auditoría de Estados Unidos permitirá a las empresas seguir cotizando en los mercados estadounidenses.

“Ha habido conversaciones reflexivas, respetuosas y productivas, pero no sé dónde terminará esto”, dijo Gensler en una entrevista, refiriéndose a las negociaciones en curso. “Depende de las autoridades chinas y, francamente, podría ser un conjunto de opciones difíciles para ellas”.

Las duras palabras del jefe de la SEC muestran que Estados Unidos sigue firme en su exigencia de que los reguladores estadounidenses tengan pleno acceso a las auditorías.

Gensler también subrayó que la ley de Estados Unidos le da poco espacio para negociar y se avecina una fecha límite impuesta por el Congreso, en 2024, para sacar a las empresas de la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq a menos que China acceda.

“Si estamos en el mismo lugar dentro de dos años”, muchas empresas “serían suspendidas”, dijo.

Los comentarios de Gensler siguen a las declaraciones recientes del Gobierno chino de que ha hecho propuestas para permitir algunas revisiones de auditoría por parte de Estados Unidos. Los países han estado en desacuerdo durante dos décadas por el requisito legal, que tiene como objetivo proteger a los inversionistas de los fraudes contables y otros delitos financieros. El problema escaló al final de la Administración Trump cuando los legisladores aprobaron una ley que eliminaría de la bolsa a las empresas extranjeras que se nieguen a cumplir.

A principios de este mes, la SEC comenzó a publicar una “lista provisional” de empresas que podrían enfrentar la eliminación. Si bien la medida se había insinuado durante mucho tiempo, provocó una fuerte caída en las acciones estadounidenses de empresas con sede en China y Hong Kong.

La última actualización de la lista se conoció el miércoles y en ella la SEC señaló a Baidu Inc., Futu Holdings Limited, Nocera Inc., iQIYI Inc. y CASI Pharmaceuticals Inc. como firmas adicionales en riesgo.

Docenas de otros países permiten las inspecciones de auditoría de Estados Unidos, dando a los funcionarios estadounidenses el visto bueno para entrevistar a los contadores locales y examinar la documentación subyacente a su trabajo. China y Hong Kong se han negado, citando leyes de confidencialidad y preocupaciones de seguridad nacional.

Sin embargo, Gensler argumentó que los llamados documentos de trabajo de auditoría rara vez contienen información confidencial.

El Gobierno de China había dicho previamente este mes que se estaban logrando avances en las conversaciones con los reguladores estadounidenses.