Las ventas navideñas por Internet en Estados Unidos aumentarían este año a su ritmo más lento desde al menos 2015, según un reporte, ya que los compradores se ven afectados por una inflación en máximos de varias décadas y por la subida de las tasas de interés.

Adobe Analytics prevé que las ventas en línea en noviembre y diciembre aumenten un 2.5%, a US$ 209,700 millones, frente al alza del 8.6% de hace un año, a medida que más personas regresan a las tiendas y adelantan las compras a octubre.

Esta es otra señal de una temporada navideña sombría, ya que la división de transporte terrestre de FedEx Corp espera rebajar las previsiones de volumen para reflejar los planes de los clientes de enviar menos paquetes navideños. El mes pasado, el informe SpendingPulse de Mastercard también preveía una desaceleración de las compras para las fiestas.

Con una inflación anual del 8.3% en agosto, los estadounidenses se han visto obligados a recortar las compras discrecionales, mientras que se espera que las agresivas subidas de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos afecten aún más al poder adquisitivo.

“Este es un año radicalmente diferente incluso a cualquiera de las fluctuaciones por el COVID que hemos visto en el pasado”, dijo el director senior de Adobe Digital Insights, Taylor Schreiner.

“A medida que el costo de productos básicos como la comida y la gasolina sube, los consumidores se vuelven mucho más conscientes de los precios (...) y eso influye en los planes de los consumidores de esperar a los descuentos y comprar con un poco más de atención en el transcurso de la temporada”, dijo Schreiner.

Compañías como Amazon.com Inc, Target Corp, Walmart Inc y Best Buy Co Inc han estado profundizando los descuentos tempranos para estimular la demanda y deshacerse del exceso de inventario, lo que afectará a las ventas previstas para los principales días de compras.

Adobe espera que los descuentos en productos electrónicos ronden el 27%, frente al 8% de hace un año.

Según el informe de Adobe, se espera que las ventas en línea del Viernes Negro crezcan sólo un 1% y que las de Acción de Gracias caigan un 1%.

Las previsiones de Adobe se basan en las transacciones directas de los consumidores a partir de más de un billón de visitas a los sitios web de los comercios estadounidenses.