El sindicato tiene previsto discutir el viernes la posibilidad de incluir otras plantas a su huelga contra General Motors Co., Ford Motor Co. y Stellantis NV, que produce vehículos de numerosas marcas, entre ellas Chrysler y Jeep. Un negociador del UAW dijo que la última oferta de Stellantis “no parecía buena para nosotros”.

Desde ahora, se prevé que las huelgas eliminen 1.1 kilotones de demanda de cobre y 9.5 kilotones de demanda de aluminio cada semana que duren. Pero las siderúrgicas están en la mira, luego de que US Steel Corp. detuviera un alto horno en Illinois en respuesta a la huelga.

Las analogías históricas no son amables. La última vez que los trabajadores automotrices estadounidenses se declararon en huelga, contra GM en 2019, los precios del acero cayeron un 17%. Además, durante la guerra, las acciones de Timkensteel Corp. cayeron un 21%, Suncoke Energy cayó un 17% y Cleveland-Cliffs Inc. un 15%.

“Si las huelgas se dirigen a la producción de modelos de alto margen de ganancia como los SUV de tamaño completo y los camiones, que tienen una mayor cantidad de metales”, el impacto en la demanda de estos podría ser mayor que la huelga de 2019 contra General Motors, dijo el analista de JPMorgan Gregory Shearer.

Ahora, la UAW ha convocado la primera huelga de su historia en los tres fabricantes de automóviles de Detroit, lo que afectará simultáneamente a la producción.

“El sector automovilístico es una de las fuentes más concentradas de la demanda de acero estadounidense (en torno al 25%), y prevemos que la huelga prolongue la paralización o la reducción de la capacidad”, escribió el jueves Bill Peterson, analista de JPMorgan, en una nota a sus clientes.

Hasta el momento, los miembros del índice S&P Supercomposite Steel, que incluye a los principales productores Nucor Corp., Reliance Steel & Aluminum Co., Steel Dynamics Inc. y Cleveland-Cliffs Inc., ya han perdido una valoración combinada de US$ 3,900 millones.

Dicho esto, a menos que se produzca un estancamiento prolongado entre las compañías automotrices y su sindicato, los analistas prevén que los precios del acero comiencen a recuperarse una vez que las partes parezcan estar cerca de un acuerdo.

“Vemos potencial para un fuerte repunte de los precios tras una resolución, dado el mantenimiento prolongado y los escasos inventarios tanto entre los compradores de acero como entre los fabricantes de automóviles”, escribió Peterson.

