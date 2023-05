Alrededor de 113 de los mayores prestamistas de Estados Unidos asumirán el costo de reponer los US$ 16,000 millones de un fondo clave de seguro de depósitos gastados en las recientes quiebras bancarias, dijo el jueves la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés).

El regulador bancario aplicará una tasa de “evaluación especial” del 0.125% a los depósitos no asegurados de los prestamistas que superen los US$ 5,000 millones, en función de la cantidad de depósitos no asegurados que un banco tuviera a finales de 2022, según propuso la FDIC en una reunión de su junta directiva.

Aunque la tasa se aplica a todos los bancos, en la práctica afectará a los que tengan más de US$ 50,000 millones en activos, que cubrirían más del 95% del costo, dijo la agencia. Los bancos con menos de 5,000 millones en activos no pagarán ninguna tasa.

La tasa se recaudaría a lo largo de ocho trimestres a partir de junio de 2024, pero podría ajustarse a medida que cambien las pérdidas estimadas para el fondo de seguros. La ampliación del plazo pretende minimizar el impacto en la liquidez bancaria y se espera que tenga un impacto insignificante en el capital de los bancos, según los responsables de la FDIC.

La medida bancaria del referencial S&P 500 bajaba un 0.8% en las operaciones matinales, mientras que el índice KBW de banca regional se desplomaba un 2%.

El fondo de la FDIC, que garantiza los depósitos bancarios de los clientes de hasta US$ 250,000, ascendía a US$ 128,200 millones a finales de 2022, según la FDIC.

Los bancos suelen pagar una cuota trimestral para financiar el fondo, pero la FDIC dijo que el gravamen especial es necesario para cubrir los elevados costos en los que incurrió tras la quiebra del Silicon Valley Bank y el Signature Bank en marzo.

Ambos bancos, que tenían niveles extremadamente altos de depósitos no asegurados, quebraron de forma abrupta después de que los depositantes huyeran en medio de preocupaciones sobre su salud financiera.

Los reguladores los declararon críticos para el sistema financiero, permitiendo a la FDIC respaldar todos los depósitos en un intento de detener el contagio. Se espera que el embargo del First Republic Bank y su venta a JP Morgan Chase este mes le cueste a ese fondo otros US$ 13,000 millones.

