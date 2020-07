EEUU







Goldman advierte que el reinado mundial del dólar está en riesgo El rally histórico del oro pone de relieve la creciente preocupación sobre la economía mundial. El banco elevó su pronóstico de 12 meses para el oro desde US$ 2,000 a US$ 2,300 por onza. La cifra contrasta con un valor de alrededor de US$ 1,930 en la actualidad.