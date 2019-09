La próxima temporada de gripe podría ser la peor en al menos cinco años, lo que sería una inyección de energía para actores clave en el mercado estadounidense, según analistas de Piper Jaffray, que han rastreado datos desde la temporada de inverno 2014-2015.

El analista William Quirk sugiere que la temporada de gripe 2019-2020 podría ser 21% más severa que la del año pasado, dadas las tendencias de la temporada de gripe récord en Australia y las temperaturas promedio en el país.

Una mayor cantidad de ciudadanos con enfermedades similares a la influenza sería positiva para compañías como Quidel Corp., Becton, Dickinson and Co., Hologic Inc., Luminex Corp., Masimo Corp. y Meridian Bioscience Inc., según el informe.

La exposición de Quidel a la gripe representa una “importante oportunidad de crecimiento” para los ingresos si la temporada de influenza es más severa de lo previsto. La temporada pasada, la compañía generó US$ 117 millones en ingresos debido a la enfermedad, y esa cifra podría llegar a US$ 141 millones este año, estima Quirk. Los ingresos de Quidel relacionados con la gripe alcanzaron un máximo reciente en la temporada 2017-2018 de US$ 127 millones, cuando las enfermedades similares a la influenza aumentaron en Estados Unidos 32% respecto del año anterior.

Quirk reconoció que "proyectar la próxima temporada de gripe es un desafío"; las estimaciones de la compañía estuvieron casi en línea con las tendencias en tres de las últimas cuatro temporadas. Los datos muestran que la temporada de gripe recientemente alcanzó su punto máximo entre fines de enero y mediados de marzo, lo que se compara con un pico estándar más cercano al comienzo del año.

En la última década, las acciones de Quidel y Luminex han tenido durante enero y febrero en promedio un rendimiento inferior al índice S&P 500 Health Care más amplio. Por otro lado, Hologic ha superado históricamente el índice más amplio entre noviembre y marzo.