Los criterios para las nuevas subvenciones estadounidenses a los semiconductores preocupan a empresas como Samsung Electronics Co Ltd y SK Hynix Inc, afirmó el jueves el presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, una inquietud compartida por el principal fabricante de chips por contrato del mundo en Taiwán.

Las condiciones incluyen compartir el exceso de beneficios con el gobierno de Estados Unidos y tres fuentes de la industria dijeron que el propio proceso de solicitud podría exponer estrategia corporativa confidencial.

Yoon se reunió en Seúl con la representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai y le pidió que tenga en cuenta la preocupación de las firmas por un “nivel excesivo de suministro de información”, según informó la oficina presidencial.

Las subvenciones procederían de un fondo común de US$ 52,000 millones destinado a investigación y fabricación en virtud de la denominada Ley CHIPS de Estados Unidos, para la que el Departamento de Comercio anunció guías y plantillas este mes.

SK Group, matriz de SK Hynix, tiene previsto invertir US$ 15,000 millones en el sector estadounidense de los chips, incluida la construcción de una fábrica de empaquetado avanzado de chips, y ha dicho que está estudiando la posibilidad de solicitar financiación.

Por su parte, Samsung está construyendo una planta de semiconductores en Texas que podría costar más de US$ 25,000 millones y ha dicho que está revisando las directrices.

Sin embargo, las solicitudes de financiación pueden requerir información detallada sobre la estructura de costos, así como los rendimientos previstos, las tasas de utilización y los cambios de precios, lo que tres fuentes coreanas de chips dijeron a Reuters que equivale a revelar la estrategia corporativa.

“Todo esto es información confidencial. Lo más importante en los chips es la estructura de costos. Los expertos podrán conocer nuestra estrategia de un vistazo”, dijo una de las fuentes, que pidió mantenerse en el anonimato debido a lo delicado del asunto.

En un evento del sector celebrado en Taiwán, el presidente de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, dijo que también estaba preocupado.

“Seguimos discutiendo con ellos. Hay algunas condiciones que no podemos aceptar. Esperamos que se puedan ajustar para que no haya efectos negativos. Seguiremos hablando con el gobierno estadounidense”, declaró Mark Liu a la prensa. TSMC está invirtiendo US$ 40,000 millones de dólares en una nueva planta en Arizona.

