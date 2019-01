Estados Unidos acusa a china Huawei de fraude bancario y robo de secretos comerciales

Estados Unidos acusó hoy a la compañía china de telecomunicaciones Huawei Technologies Co Ltd, a su jefa de finanzas y a dos filiales de fraude bancario y electrónico para violar las sanciones de Washington contra Irán, en un caso que ha agravado las tensiones con Pekín.

En una acusación de 13 cargos, el Departamento de Justicia dijo que Huawei indujo a error a un banco global y a autoridades estadounidenses sobre su relación con las filiales Skycom Tech y Huawei Device USA Inc para realizar negocios en Irán.

En un caso no relacionado, el Departamento de Justicia también acusó a Huawei de robar secretos comerciales, fraude electrónico y obstrucción de la justicia por presuntamente robar tecnología robótica del operador telefónico T-Mobile US Inc para probar la durabilidad de los teléfonos inteligentes.

Huawei no respondió los pedidos de comentarios.

T-Mobile había acusado a la empresa china de robar la tecnología, llamada "Tappy", que imita a los dedos humanos y era utilizada para probar teléfonos inteligentes. Huawei ha dicho que ambas compañías resolvieron la disputa en el 2017.

Los cargos aumentan la presión sobre Huawei, el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo, por parte del gobierno de Estados Unidos, que busca impedir que las compañías estadounidenses compren routers y switches de la firma china y está presionando a sus aliados para que hagan lo mismo.