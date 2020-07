Por Jonathan Bernstein

El domingo se cumplió el hito de los últimos 100 días antes de las elecciones, por lo que romperé mi regla general, que es ignorar las encuestas hasta después de las convenciones, por una vez. Y lo que dicen esas encuestas es bastante simple: el exvicepresidente Joe Biden muestra una sólida ventaja sobre el presidente, Donald Trump.

¿Qué tan sólida? Revisemos los promedios: FiveThirtyEight estima una ventaja de 8 puntos porcentuales, RealClearPolitics dice que es de 9.1 puntos porcentuales y The Economist la ubica en 8.4 puntos porcentuales. ¿Cuán grande es esa ventaja?

Lo suficientemente grande. Incluso si las encuestas están un poco mal y Trump en realidad está mejor, e incluso si todavía tiene una ventaja en el Colegio Electoral y todo se da a su favor, no hay forma de que gane si las encuestas siguen así en noviembre.

Pero, por supuesto, estamos en julio, no en noviembre. La buena noticia para Trump es que a pesar de todo lo que salió mal, incluso un leve repunte lo pondría lo suficientemente cerca como para que un margen de error normal de las encuestas y una ventaja en el Colegio Electoral pudieran ser suficiente para que salga reelecto.

La mala noticia para él es que parece poco probable que eso ocurra. Trump ha estado detrás de Biden en las encuestas cara a cara durante toda la campaña, mucho antes de la pandemia y la recesión posterior. Nadie sabe lo que sucederá con el virus en noviembre, pero es difícil creer que ya no será un problema dominante, y las encuestas de Trump sobre la pandemia son malas y empeoran.

La economía es un poco más complicada, pero la opinión pública también ha mostrado una tendencia negativa hacia Trump. Todavía creo que un presidente podría haber vendido un alto desempleo como una consecuencia inevitable de la exitosa lucha contra el virus, pero eso habría requerido mostrar mucho más éxito, y un presidente que hubiera creado confianza en el electorado y supiera cómo demostrar empatía.

En este punto, parece más probable que Trump sea castigado por su manejo de la economía.

De hecho, hasta ahora las encuestas pueden estar subestimando el liderazgo de Biden. El exvicepresidente obtiene alrededor de 50% de los votos en las encuestas cara a cara, pero la calificación de desaprobación de Trump ha sido igual o superior a 55% durante un tiempo y casi siempre ha sido superior a 52%.

Es cierto que algunas personas votaron por Trump en el 2016 a pesar de que no les agrada, pero es mucho más difícil ganar votos de personas que piensan que actualmente está haciendo un mal trabajo como presidente. Y no lo olvide: los errores en las encuestas podrían ir en cualquier dirección, y no hay garantía de que Trump terminará teniendo una ventaja en el Colegio Electoral.

Este año están sucediendo suficientes cosas inusuales que ameritan ser escéptico de que alguien haga predicciones con total confianza. Aun así, las encuestas parecen sombrías en este momento para Trump. Y se está quedando sin tiempo para hacer algo al respecto.