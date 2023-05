El órgano supervisor de la competencia equitativa y la protección al consumidor en Estados Unidos (FTC) recurrió a la justicia este martes para bloquear la compra por parte del laboratorio Amgen de la firma Horizon Therapeutics por US$ 28,000 millones, al considerar que reforzaría posiciones monopólicas del adquirente sobre algunos tratamientos.

La operación, anunciada en diciembre pasado, “permitiría a Amgen utilizar las promociones sobre sus medicamentos estrella para presionar” a las compañías aseguradoras con el fin de favorecer dos productos de Horizon utilizados para tratar la oftalmopatía tiroidea y la gota crónica severa, argumentó la FTC en un comunicado.

Estos dos productos, que no tienen competidores en el mercado, cuestan respectivamente US$ 350,000 para seis meses de tratamiento para el primero, y unos US$ 650,000 para un año de tratamiento para el segundo, según la FTC.

“Amgen tiene todo el interés, luego de la compra, de aumentar las barreras para el ingreso al mercado” de eventuales productos competidores o “disuadir (a otros laboratorios) de entrar en una competencia agresiva”, alegó el organismo.

“La consolidación de la industria farmacéutica permitió a empresas poderosas aumentar de forma exorbitante los precios de los medicamentos bajo receta, negar a los pacientes el acceso a genéricos más baratos y obstaculizar la innovación en mercados vitales”, esgrimió Holly Vedova , responsable de la FTC, en el documento.

Por su parte, en otro comunicado, el grupo de biotecnología Amgen se manifestó “decepcionado” por la decisión de la FTC y sostuvo que “está determinado a concretar la adquisición”.

Durante el actual gobierno del demócrata Joe Biden, la FTC presentó varias demandas para oponerse a fusiones en varios sectores, desde el ramo editorial hasta el agroalimentario, pasando por los seguros, la tecnología y la industria farmacéutica.

Fuente: AFP

