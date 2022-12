Amgen Inc comprará al fabricante de fármacos para enfermedades raras Horizon Therapeutics Plc en un acuerdo valorado en US$ 27,800 millones, el que ayudará a la biotecnológica a reforzar su cartera de enfermedades raras y supondrá la mayor adquisición del sector este año.

La empresa pagará US$ 116.50 en efectivo por cada acción de Horizon, lo que supone una prima de casi el 20% respecto al último cierre.

Con el acuerdo, Amgen adquiere varios medicamentos aprobados, lo que podría ayudar a contrarrestar el impacto de la creciente competencia de nuevos tratamientos para su fármaco más vendido contra la artritis, Enbrel. Se espera que Enbrel y otros medicamentos pierdan la protección de patente en los próximos años.

El acuerdo debería ayudar a Amgen a acercarse a su objetivo de ventas para el 2030, según Evan Seigerman, analista de BMO Capital Markets.

Amgen se convirtió en el único postor después de que sus rivales Sanofi y Johnson & Johnson retiraron sus ofertas.

Las acciones de Horizon subían un 14.4%, a US$ 111.37. Los papeles habían ganado un 23.5% hasta el cierre del viernes, luego de que la empresa dijo a finales de noviembre que estaba en conversaciones preliminares con Amgen, Sanofi y Johnson & Johnson para posibles ofertas de adquisición.

Las acciones de Amgen caían un 2.4%, a US$ 272.

El tratamiento de la enfermedad ocular tiroidea Tepezza es el fármaco más vendido de Horizon y generó unas ventas netas de US$ 1,660 millones en el 2021, mientras que Krystexxa, que se utiliza para tratar la gota no controlada por otros medicamentos, aportó unas ventas de US$ 565.5 millones.

Las ventas de Enbrel, de Amgen, han disminuido en los últimos cuatro trimestres, cayendo un 14% en el último trimestre registrado, a US$ 1,100 millones.

La oferta valora Horizon en 27.800 millones de dólares sobre una base totalmente diluida, según la empresa, que incluye las acciones ordinarias por emitir. Según los cálculos de Reuters, la oferta valora a Horizon en 26.400 millones de dólares.

Amgen ha suscrito un acuerdo de deuda de US$ 28,500 millones con Citibank y Bank of America en relación con la operación.

La oferta valora Horizon en US$ 28,300 millones, incluida la deuda.

