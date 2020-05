China debe honrar sus compromisos de compra de productos estadounidenses según lo establecido en un acuerdo firmado en enero, consideró el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, quien advirtió a Pekín sobre “consecuencias muy importantes” si no los respeta.

“Pienso que respetarán sus compromisos”, declaró Mnuchin a la cadena Fox Business.

“Este acuerdo fue negociado durante mucho tiempo. Fue firmado por el presidente (chino) Xi (Jinping) y el presidente (estadounidense Donald) Trump, y tengo todas las razones para pensar que (los chinos) honrarán este acuerdo”, añadió.

Este acuerdo comercial, firmado en enero luego de dos años de guerra comercial, prevé que China compre US$ 200,000 millones de productos estadounidenses adicionales a lo que ya preveía comprar en los próximos dos años.

Pero la pandemia de coronavirus puso una parada brutal al comercio internacional.

“Si no respetan el acuerdo, habrá consecuencias muy importantes sobre nuestra relación y, en la economía mundial, sobre la forma en que la gente hace negocios con ellos”, amenazó Mnuchin en medio de una escalada verbal entre los dos países.

Luego de una breve calma, las tensiones volvieron entre las dos mayores potencias mundiales. Washington acusa a Pekín por la pandemia del Covid-19, originada según dice en un laboratorio de Wuhan, y Trump volvió a amenazar con aranceles aduaneros punitivos.

El acuerdo comercial bilateral firmado en enero prevé US$ 77,700 millones de compras adicionales de manufacturas estadounidenses, US$ 52,400 millones del sector energético y US$ 32,000 millones en productos agrícolas.

El objetivo de Washington es reequilibrar la balanza comercial entre los dos países, ampliamente deficitaria para Estados Unidos.