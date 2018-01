DACA: El fundador de Amazon, Jeff Bezos, dona US$ 33 millones en becas para dreamers

El fundador y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, y su mujer, la novelista MacKenzie Bezos, donarán US$ 33 millones para financiar la educación universitaria de 1,000 "dreamers", informó hoy la organización que provee estas ayudas.

El donativo de Bezos, el hombre más rico del mundo, es la mayor contribución que TheDream.US, un grupo sin ánimo de lucro que costea estudios universitarios de los "soñadores", ha recibido desde que se fundó en 2013.

Un millar de indocumentados que se graduaron en la escuela siendo beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) recibirán una ayuda de US$ 33,000 para acceder a la universidad.



Bezos es el fundador y presidente de Amazon, así como propietario del periódico The Washington Post, y según varios reportes de medios estadounidenses se convirtió recientemente en el hombre más rico de la historia, con una fortuna que supera los US$ 104,000 millones.



"Mi padre (en referencia a su padrastro, el cubano Miguel Bezos) aterrizó en este país solo, sin hablar inglés. Con mucha determinación y la ayuda de algunas organizaciones de Delaware se convirtió en un ciudadano sobresaliente y continúa devolviendo lo que el país le bendijo en tantos sentidos", afirmó Bezos en un comunicado.

De este modo, Bezos y su mujer aseguran sentirse "honrados" de poder ayudar a los "soñadores" a través de la financiación de estas becas educativas.



Los cerca de 800,000 dreamers que en 2012 recibieron el amparo migratorio que les ofreció el entonces presidente Barack Obama, enfrentan ahora la incertidumbre del cierre de este programa por parte del actual mandatario, Donald Trump, el próximo 5 de marzo.

Trump y congresistas discuten estos días una ley que dé estatus migratorio permanente a estos jóvenes indocumentados que llegaron al país de niños a cambio de medidas y fondos para aumentar la lucha contra la inmigración ilegal y la seguridad fronteriza, incluido el polémico muro en la frontera con México.



Candy Marshall, presidenta de TheDream.US., dijo que sus estudiantes están "altamente motivados y decididos a tener éxito en la universidad y en la vida", y detalló que esperan una tasa de graduación del 75 % para aquellos estudiantes que acabarán los estudios este año.

"Esto es extraordinario para cualquier estudiante. Extraordinario para las universidades a las que asisten, y extraordinario para estudiantes de familias de bajos ingresos en particular", aseguró Marshall.



Un total de 2,850 jóvenes cursan actualmente estudios superiores bajo el programa de TheDream.US, que tiene convenios con 70 universidades de bajo coste en 15 estados del país.



Agencia EFE