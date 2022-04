Una consultora estadounidense contratada por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) pagó, en el 2017, millones de dólares a una empresa que administra yates para un empresario venezolano, según documentos judiciales hechos públicos esta semana.

La revelación se produjo como parte de una demanda presentada en la corte federal de Manhattan por PDVSA contra Interamerican Consulting, con sede en Florida, dirigida por el excongresista estadounidense David Rivera.

Los activos estadounidenses de PDVSA han estado bajo el control de la oposición de Venezuela desde el 2019.

En marzo del 2017, cuando PDVSA aún estaba bajo el control total del gobierno del presidente Nicolás Maduro, contrató a Interamerican para ayudar a mejorar la posición de la empresa en Estados Unidos, según muestran los registros judiciales.

En el 2020, una unidad de PDVSA bajo el control de la oposición demandó a Interamerican, afirmando que recibió US$ 15 millones de la compañía, pero no realizó ningún servicio significativo. La empresa negó los reclamos y contrademandó, alegando que la petrolera no cumplió con los pagos restantes en virtud del contrato de US$ 50 millones.

Poco después de firmar el acuerdo con PDVSA, Interamerican realizó pagos US$ 3.75 millones a Interglobal Yacht Management, que administraba yates pertenecientes al magnate de la televisión venezolana Raúl Gorrín, según una transcripción de una declaración del presidente de Interglobal, Joel Brakha, presentada el martes ante un tribunal federal de Manhattan.

Los registros judiciales no indicaron porqué Interamerican pagó el dinero.

Gorrín, propietario de la estación Globovisión, fue acusado por separado de violar las leyes anticorrupción de Estados Unidos por presuntamente facilitar US$ 150 millones en pagos de sobornos a funcionarios venezolanos para acceder a lucrativos negocios de divisas.

Los fiscales estadounidenses dicen que se han malversado miles de millones de dólares de PDVSA a través de sobornos y coimas. Varios exfuncionarios de la petrolera venezolana, así como un banquero suizo, se han declarado culpables en tribunales federales de Estados Unidos por cargos de corrupción.

Ni Gorrín, Rivera ni Interglobal han sido acusados de irregularidades por el pago del yate.

Los abogados de Interamerican y Gorrín no respondieron a las solicitudes de comentarios. Alexander Fox, abogado de Brakha, se negó a comentar.