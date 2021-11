Por Liam Denning

Para los fabricantes de automóviles, las ventas de flotas solían ser como los periódicos gratuitos que se encuentran en los vestíbulos de los hoteles. Si bien de cambiaba el producto, no era de una manera que cualquier inversionista medianamente consciente valoraría.

Al igual que con tantas otras cosas, Elon Musk aparentemente ha cambiado eso.

Las acciones de los gigantes de alquiler de automóviles Hertz Global Holdings Inc. y, especialmente, Avis Budget Group Inc. se dispararon la semana pasada por la noticia de que están comprando muchos vehículos eléctricos o planean hacerlo. Solo por eso.

Tesla Inc. también superó una valoración de US$ 1 billón después de que Hertz dijera que compraría 100,000 Muskmóviles. E incluso después de que Musk arrojó en Twitter un poco de agua fría al señalar que no se había firmado ningún contrato con Hertz, lo que provocó que las acciones de Tesla retrocedieran, su capitalización de mercado era aún más alta que cuando la noticia original se conoció, de aproximadamente US$ 260,000 millones, o, como me gusta ejemplificarlo, aproximadamente el valor de Exxon.

Por lo tanto, lejos de ser una vergüenza, las ventas de flotas ahora son un fantástico modelo de negocio autofinanciado por sí mismos. Rent-a-Car Corp. simplemente anuncia que comprará o que podría comprar miles de vehículos eléctricos. Anteriormente se consideraba un “costo”, ahora es en realidad un boleto al mundo de los memes.

Una vez que se ha reflejado en el precio de las acciones, todo lo que queda es que Rent-a-Car tome la palabra de los inversionistas y les dé más de lo que quieren: nuevas acciones. Por lo tanto, con los fondos asegurados, Rent-a-Car puede permitirse comprar todos esos nuevos y brillantes vehículos eléctricos. O no, pero probablemente comprará algunos.

El aspecto de variación permanente es un poco risible, seguro. Pero todas estas acciones tienen, en realidad, un valor mucho más alto que antes de que se conocieran estos anuncios y medias intenciones, por lo que hay que lidiar con esa realidad.

Tesla abrió el camino, por supuesto. Cuando sus acciones se dispararon en el 2020, rápidamente recaudó más dinero de las ventas de acciones que de todas sus emisiones anteriores hasta ese momento. El resultado es que la compañía de Musk tiene efectivo más que suficiente para financiarse durante un tiempo. Sí, la valoración era una locura antes de todo el asunto de la flota, y ahora es una locura aún mayor.

Las compañías petroleras, que ahora dedican su tiempo a prometer desembolsar dinero en lugar de atreverse a recaudarlo, deberían prestar especial atención.

Hay una larga historia de burbujas que han redefinido industrias, desde los ferrocarriles hasta la tecnología y... el shale. El nuevo y aterrador giro para los operadores de energía es que Tesla no solo puede acuñar su propia moneda. Aparentemente, ahora puede franquiciar ese talento a sus clientes.