Fabricante de autos eléctricos Rivian planea entrar en bolsa por más de US$ 50,000 millones La firma, que dio cuenta en agosto de su intención de entrar en bolsa, apunta a un precio de ingreso de US$ 57 a US$ 62 por acción, para un total de 135 millones de acciones, o hasta 155.25 millones.