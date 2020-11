¿Cuáles serían las políticas de gobierno en caso de que el presidente Donald Trump sea reelegido? La Associated Press ofrece una síntesis de las consecuencias más probables:

Economía

Antes de la pandemia, el bajo desempleo y el pujante mercado bursátil ofrecían a Trump un escudo para sus ambiciones reeleccionistas. Sin embargo, ante el estallido del coronavirus, el desempleo se ha disparado y la bolsa, aunque se ha recuperado un poco, sigue mostrando tendencias erráticas.

Trump ha vaticinado que la economía “despegará como un cohete” a finales del 2020 y todo el 2021, y promete que pronto vendrá una vacuna antivirus que permitirá a todos regresar a la normalidad.

El mandatario ha prometido una reducción de impuestos de nómina, idea que se vio frustrada por la oposición de ambos partidos este año pero que, en caso de una reelección, podría prosperar.

Un análisis del Comité de Responsabilidad Presupuestaria calcula que el plan de Trump incrementaría la deuda nacional en US$ 5 billones en 10 años, y eso encima de los US$ 13 billones en déficits que el país tendrá en ese lapso. La deuda nacional actualmente asciende a más de US$ 20 billones.

La pandemia

Trump insiste en que Estados Unidos pronto regresará a la normalidad con la llegada de una vacuna contra el coronavirus, pero la realidad es que muchos estados han sufrido un repunte de los casos, y el mismo Trump ha desautorizado a los expertos de su propio gobierno que han pedido más medidas sanitarias para frenar el contagio.

Trump, quien estuvo hospitalizado con coronavirus, asegura que pronto vendrán tratamientos y vacunas. Los expertos advierten que podría tardar un tiempo más.

Sistema de salud

Como candidato, Trump prometió reemplazar “inmediatamente” la reforma de salud propuesta bajo la presidencia anterior de Barack Obama. Hasta el día de hoy, y a pesar de la retórica del gobierno, Trump no ha divulgado cuál es la propuesta suya.

Es probable que lo logre de todas maneras ya que la Corte Suprema, que ahora tiene una sólida mayoría de conservadores de seis contra tres, escuchará pronto argumentos para decidir si la propuesta es legal.

Inmigración

Trump ha dejado en claro, con sus acciones y su retórica, que desea limitar la inmigración a Estados Unidos, tanto legal como ilegal. Lo más probable es que eso siga en caso de una reelección.

Una posibilidad es que use sus acuerdos con países centroamericanos como modelo para otros países, para que acepten en territorios suyos las solicitudes de asilo de personas que desean entrar a Estados Unidos.

Otra política que seguramente continuará es la ofensiva contra las ciudades que se han autocalificadas de “santuarios” para inmigrantes, es decir, donde las fuerzas policiales locales no están obligadas a entregar a inmigrantes a las agencias federales.

También, es muy probable que, de ser reelegido, Trump insista en su idea de construir un muro en la frontera con México. En este primer período Trump logró construir cerca de 650 kilómetros (400 millas) del muro, aunque en su mayoría eran reemplazos de partes que ya existían.